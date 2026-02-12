Il trailer di lancio di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties presenta le novità del remake

Disponibile a partire da oggi su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties è stato presentato con un trailer di lancio frenetico e spettacolare, che illustra le tante novità di questo atteso remake.

Gli sviluppatori di Ryu Ga Gotoku Studio non si sono infatti limitati a ridisegnare la grafica del terzo capitolo della saga di Kazuma Kiryu, bensì hanno rinnovato profondamente il gameplay rispetto al gioco originale, eliminato i tanti tempi morti della trama e introdotto nuovi e interessanti contenuti.

Fra questi spiccano le missioni di Ragazzaccio Drago, in cui Kazuma decide di entrare nella banda di motocicliste Haisai Girls per difendere le strade di Okinawa dalle feroci incursioni degli Incubi di Tokyo, attraverso spettacolari battaglie su larga scala previo reclutamento di nuovi membri per il team.

Ci sono poi i tanti minigiochi inediti dedicati alle attività dell'orfanotrofio Morning Glory, che il protagonista del gioco gestisce insieme alla giovane Haruka: dovremo aiutare i nostri ragazzi con i compiti, gestire l'orto, cucinare piatti sempre più prelibati e vendere le nostre primizie al mercato.