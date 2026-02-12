I voti di High on Life 2 premiano lo sparatutto di Squanch Games?

Sono usciti i voti di High on Life 2, il nuovo episodio della bizzarra serie sparatutto sviluppata da Squanch Games e caratterizzata da un umorismo molto particolare, che si concretizza anche e soprattutto nelle battute delle armi parlanti che ci troviamo a brandire nel gioco.

Ebbene, le valutazioni espresse dalla stampa internazionale sono contrastanti: alcune testate hanno premiato il sequel con numeri decisamente importanti, altre non si sono spinte oltre la sufficienza. In generale, il voto che si ripete più spesso per ora rientra nell'orbita del 7/10.

Gameliner - 9

XboxEra - 9

Gamereactor - 8

Dexerto - 8

Gamer Social Club - 8

Press Start - 7,5

Critical Hit - 7

Screen Rant - 7

Xbox Achievements - 7

IGN - 6

CGMagazine - 6

TheGamer - 6

In attesa della pubblicazione di ulteriori recensioni, insomma, sembra proprio che High on Life 2 non abbia colpito nel segno, quantomeno non come il primo episodio della serie, che era stato accolto con maggiore entusiasmo.