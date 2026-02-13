High on Life 2 ha un trailer di lancio completamente fuori di testa

Il trailer di lancio di High on Life 2 è completamente fuori di testa e non poteva essere altrimenti, visto il folle umorismo che da sempre caratterizza la serie sparatutto con le armi parlanti... che non stanno zitte un momento.
Disponibile a partire da oggi su PC, PS5, Xbox Series X|S (senza costi aggiuntivi su Xbox Game Pass Ultimate) e Nintendo Switch 2, il gioco punta a riprendere la formula che ha determinato il successo del primo episodio e ad arricchirla sotto ogni punto di vista, introducendo anche diverse novità.
Fra queste c'è lo skateboard, ad esempio, che rende sostanzialmente più dinamici gli spostamenti all'interno degli scenari e consente di eseguire manovre inedite anche durante i combattimenti, che acquistano così tanta spettacolarità.
Molti di questi elementi li ritroviamo appunto nel trailer, a cui però non mancano parentesi decisamente bizzarre come quelle che caratterizzano gli istanti iniziali e finali del video.
Meno brillante dell'originale?
I voti assegnati a High on Life 2 da parte della stampa internazionale sono tuttavia contrastanti: alcune testate hanno accolto questo sequel con grandissimo entusiasmo e punteggi piuttosto alti, mentre altre lo hanno bocciato apparentemente senza appello.
Come spesso accade, la verità probabilmente sta nel mezzo e questo nuovo capitolo non ha avuto vita facile nel provare a migliorare l'impianto originale, che tanto era piaciuto ma che andava per forza di cose arricchito e rifinito al fine di guadagnare freschezza agli occhi degli appassionati.