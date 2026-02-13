0

High on Life 2 ha un trailer di lancio completamente fuori di testa

Squanch Games ha pubblicato il trailer di lancio di High on Life 2, il nuovo episodio della serie sparatutto con le armi parlanti che è disponibile da oggi su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   13/02/2026
Il trailer di lancio di High on Life 2 è completamente fuori di testa e non poteva essere altrimenti, visto il folle umorismo che da sempre caratterizza la serie sparatutto con le armi parlanti... che non stanno zitte un momento.

Disponibile a partire da oggi su PC, PS5, Xbox Series X|S (senza costi aggiuntivi su Xbox Game Pass Ultimate) e Nintendo Switch 2, il gioco punta a riprendere la formula che ha determinato il successo del primo episodio e ad arricchirla sotto ogni punto di vista, introducendo anche diverse novità.

Fra queste c'è lo skateboard, ad esempio, che rende sostanzialmente più dinamici gli spostamenti all'interno degli scenari e consente di eseguire manovre inedite anche durante i combattimenti, che acquistano così tanta spettacolarità.

Molti di questi elementi li ritroviamo appunto nel trailer, a cui però non mancano parentesi decisamente bizzarre come quelle che caratterizzano gli istanti iniziali e finali del video.

Meno brillante dell'originale?

I voti assegnati a High on Life 2 da parte della stampa internazionale sono tuttavia contrastanti: alcune testate hanno accolto questo sequel con grandissimo entusiasmo e punteggi piuttosto alti, mentre altre lo hanno bocciato apparentemente senza appello.

Come spesso accade, la verità probabilmente sta nel mezzo e questo nuovo capitolo non ha avuto vita facile nel provare a migliorare l'impianto originale, che tanto era piaciuto ma che andava per forza di cose arricchito e rifinito al fine di guadagnare freschezza agli occhi degli appassionati.

