High on Life 2 ha un trailer di lancio completamente fuori di testa

High on Life 2: il gioco di Squanch Games è tornato ed è davvero migliorato

Disponibile a partire da oggi su PC, PS5, Xbox Series X|S (senza costi aggiuntivi su Xbox Game Pass Ultimate) e Nintendo Switch 2, il gioco punta a riprendere la formula che ha determinato il successo del primo episodio e ad arricchirla sotto ogni punto di vista, introducendo anche diverse novità.

Il trailer di lancio di High on Life 2 è completamente fuori di testa e non poteva essere altrimenti, visto il folle umorismo che da sempre caratterizza la serie sparatutto con le armi parlanti... che non stanno zitte un momento.

Meno brillante dell'originale?

I voti assegnati a High on Life 2 da parte della stampa internazionale sono tuttavia contrastanti: alcune testate hanno accolto questo sequel con grandissimo entusiasmo e punteggi piuttosto alti, mentre altre lo hanno bocciato apparentemente senza appello.

Come spesso accade, la verità probabilmente sta nel mezzo e questo nuovo capitolo non ha avuto vita facile nel provare a migliorare l'impianto originale, che tanto era piaciuto ma che andava per forza di cose arricchito e rifinito al fine di guadagnare freschezza agli occhi degli appassionati.