Avengers: Doomsday non può battere i risultati al botteghino di Infinity War, i fan ne sono certi

Avengers: Doomsday sembra essere il grande ritorno di Marvel e in particolar modo di tutti i personaggi più amati dagli appassionati dell'MCU. La speranza di Disney è che si tratti di un enorme successo al botteghino, magari pari ai precedenti Avengers, che hanno ottenuto almeno 2 miliardi di dollari a livello mondiale l'uno.

Il sentimento del pubblico sulle possibilità di Avengers: Doomsday

Gli appassionati Marvel stanno intensamente discutendo su Reddit dei possibili risultati di Avengers: Doomsday e della possibilità che superi i risultati di Infinity War, che è visto come "la culminazione di saga lunga una intera decade, che è stata costruita su film, scene post-credit e riferimenti. C'era una attenzione alla costruzione della storia e del mondo di cui Doomsday è estremamente carente".

In generale, molti fan affermano che l'MCU non è più "in forma" come lo era otto anni fa. La vera possibilità, secondo gli appassionati, è che Secret Wars riesca a ottenere cifre da record, ma solo se sia Doomsday che Spider-Man Brand New Day si riveleranno incredibili".

Un fan spiega anche che il pubblico ha in media perso "la pazienza" con Marvel e che persino i film di qualità (cita Thunderbolts*) non riescono a guadagnare grandi cifre. Inoltre, c'è da considerare la concorrenza, come il terzo film di Dune, che arriva dopo due pellicole molto amate.

Ciò detto, Avengers: Doomsday è già stato incoronato "il film con i migliori incassi del 2026" dagli esperti di cinema, ma ovviamente non significa che supererà i precedenti lungometraggi.