Matrix 5 non si arrende: lo sceneggiatore ci sta lavorando, ecco le sue parole

L'universo di Matrix non è arrivato ancora alla propria conclusione, secondo quanto indicato dallo sceneggiatore Drew Goddard . Il creatore della serie Daredevil di Netflix e regista di Quella casa nel bosco ha fornito un aggiornamento sui lavori del film.

Le parole di Goddard su Matrix 5

Goddard ha spiegato: "Sono nella mia caverna della scrittura a scrivere. Non so per quanto tempo me ne starò nella caverna della scrittura, ma quando ne uscirò, avrò delle novità da condividere".

Non si tratta di molte informazioni, ma perlomeno sappiamo che il progetto prosegue. Non sappiamo però quali personaggi (e quindi attori) torneranno. Ricordiamo che Matrix 5 ha ricevuto il via libera per la produzione nel 2024 e Goddard è stato messo a capo della sceneggiatura e della regia.

È la prima volta che le sorelle Wachowski lasciano il comando a qualcun altro per un film live-action di Matrix, ma Lana Wachowski rimarrà come collaboratrice. Matrix Resurrections ha ricevuto risposte contrastanti dal pubblico, quindi sarà interessante vedere come proseguirà la storia e se un nuovo regista e sceneggiatore proporrà qualcosa di diverso e riuscirà a convincere gli spettatori.

