Immaginiamo dunque che l'elenco qui di seguito verrà arricchito con tanti nuovi nomi , sebbene il periodo di uscita di Pokémon Vento e Pokémon Onda sia fissato a un non meglio precisato momento del prossimo anno: per ulteriori dettagli potrebbe volerci un po' di tempo.

Gli Starter di Pokémon Vento e Pokémon Onda sono stati presentati

È curioso notare che, a parte i tre Starter, il video non rivela Pokémon appartenenti alla decima generazione , concentrandosi piuttosto su personaggi già noti, provenienti dalle generazioni precedenti.

Pokémon Millennium ha stilato la lista completa dei Pokémon confermati in Pokémon Vento e Onda , realizzata sulla base dei personaggi presenti all'interno del trailer mostrato durante il Pokémon Presents trasmesso oggi.

Una nuova ambientazione per una nuova generazione

Il trailer di annuncio di Pokémon Vento e Onda rivela la nuova ambientazione del gioco, un arcipelago caratterizzato da una vegetazione particolarmente ricca e da un'effettistica decisamente più sofisticata rispetto a quanto visto nei precedenti episodi della serie firmata Game Freak.

La sensazione è che, tanto dal punto di vista artistico quanto da quello tecnico, questo nuovo capitolo segnerà un significativo passo in avanti per il franchise, che in effetti ha parecchio da dimostrare alla luce delle polemiche che hanno accompagnato anche Leggende Pokémon: Z-A.