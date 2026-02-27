Un video confronta Pokémon Vento e Onda con Scarlatto e Violetto

Pokémon Vento e Onda sono stati messi a confronto con Scarlatto e Violetto in un video che mette i due giochi fianco a fianco al fine di evidenziare le sostanziali differenze tecniche che tutti abbiamo notato nel trailer di annuncio del nuovo titolo.

La prima cosa che salta all'occhio è ovviamente la realizzazione dell'acqua, che in Scarlatto e Violetto era fondamentalmente piatta mentre in Vento e Onda guadagna grande profondità, trasparenze e riflessi legati anche alla luce, che si diffonde nel cielo e proietta ombre sugli elementi dello scenario.

Si notano alcune texture a bassa risoluzione sulle rocce, ma in generale i progressi sembrano evidentissimi e l'ambientazione risulta decisamente densa di vegetazione, caratterizzata peraltro da una distanza visiva migliore e da nuvole dinamiche che sembrano suggerire un sistema meteo più sofisticato.

Le migliorie non si limitano agli scenari ma coinvolgono anche i Pokémon: andando a confrontare il nuovo gioco con New Pokémon Snap, emergono grosse differenze nei modelli poligonali, che non sono più ricoperti da superfici lisce, bensì possono contare su texture più ricche e interazioni luminose molto interessanti.