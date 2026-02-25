0

Il PlayStation Store lancia gli “Sconti Folli” con una valanga di offerte per PS4 e PS5

Il PlayStation Store lancia gli "Sconti Folli" con offerte su edizioni speciali e titoli PS4 e PS5: tra le promo anche Kingdom Come Deliverance 2, Death Stranding 2, Hogwarts Legacy e molti altri.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   25/02/2026
Logo del PlayStation Store

Il PlayStation Store ha inaugurato questa mattina gli "Sconti Folli", una nuova e ricchissima selezione di offerte su giochi e DLC per PS4 e PS5.

Questa volta l'attenzione è rivolta soprattutto alle edizioni speciali - Deluxe, Premium e simili - spesso ricche di contenuti extra. Tra le offerte più interessanti troviamo, ad esempio, la Royal Edition di Kingdom Come Deliverance 2 a 44,89 euro grazie allo sconto del 50%. L'edizione Digital Deluxe di Death Stranding 2 scende invece a 71,99 euro (-20%), mentre Hogwarts Legacy Deluxe passa da 84,99 a 12,74 euro.

Altre promozioni attive

Non mancano però sconti anche sulle edizioni standard. Metaphor: ReFantazio è ora disponibile a metà prezzo, 34,99 euro. Il recente Yakuza 0: Director's Cut scende da 49,99 a 39,99 euro, mentre Ninja Gaiden: Master Collection è proposto a 19,99 euro con uno sconto del 50%.

Segnaliamo inoltre Marvel's Guardians of the Galaxy a 10,49 euro (-85%), Hades a 8,74 euro (-65%), DOOM Eternal a 7,99 euro (-80%) e Mortal Kombat: Legacy Kollection a 37,49 euro (-25%). Tutte le nuove promozioni lanciate oggi dal PlayStation Store saranno valide fino al 12 marzo. Trovate il catalogo al completo con tutti gli sconti a questo indirizzo.

#PlayStation Store #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il PlayStation Store lancia gli “Sconti Folli” con una valanga di offerte per PS4 e PS5