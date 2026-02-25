Il PlayStation Store lancia gli “Sconti Folli” con una valanga di offerte per PS4 e PS5

Il PlayStation Store ha inaugurato questa mattina gli "Sconti Folli", una nuova e ricchissima selezione di offerte su giochi e DLC per PS4 e PS5.

Questa volta l'attenzione è rivolta soprattutto alle edizioni speciali - Deluxe, Premium e simili - spesso ricche di contenuti extra. Tra le offerte più interessanti troviamo, ad esempio, la Royal Edition di Kingdom Come Deliverance 2 a 44,89 euro grazie allo sconto del 50%. L'edizione Digital Deluxe di Death Stranding 2 scende invece a 71,99 euro (-20%), mentre Hogwarts Legacy Deluxe passa da 84,99 a 12,74 euro.