Il PlayStation Store lancia gli “Sconti Folli” con una valanga di offerte per PS4 e PS5

Il PlayStation Store ha inaugurato questa mattina gli "Sconti Folli", una nuova e ricchissima selezione di offerte su giochi e DLC per PS4 e PS5.
Questa volta l'attenzione è rivolta soprattutto alle edizioni speciali - Deluxe, Premium e simili - spesso ricche di contenuti extra. Tra le offerte più interessanti troviamo, ad esempio, la Royal Edition di Kingdom Come Deliverance 2 a 44,89 euro grazie allo sconto del 50%. L'edizione Digital Deluxe di Death Stranding 2 scende invece a 71,99 euro (-20%), mentre Hogwarts Legacy Deluxe passa da 84,99 a 12,74 euro.
Altre promozioni attive
Non mancano però sconti anche sulle edizioni standard. Metaphor: ReFantazio è ora disponibile a metà prezzo, 34,99 euro. Il recente Yakuza 0: Director's Cut scende da 49,99 a 39,99 euro, mentre Ninja Gaiden: Master Collection è proposto a 19,99 euro con uno sconto del 50%.
Segnaliamo inoltre Marvel's Guardians of the Galaxy a 10,49 euro (-85%), Hades a 8,74 euro (-65%), DOOM Eternal a 7,99 euro (-80%) e Mortal Kombat: Legacy Kollection a 37,49 euro (-25%). Tutte le nuove promozioni lanciate oggi dal PlayStation Store saranno valide fino al 12 marzo. Trovate il catalogo al completo con tutti gli sconti a questo indirizzo.