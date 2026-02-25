MotoGP 25 per Xbox Series X è al minimo storico su Amazon: divertiti con le moto più performanti del pianeta

Se ami la MotoGP e vuoi provare il nuovo capitolo di Milestone, l'edizione Day One per Xbox Series X è su Amazon a 28,75 € invece di 49,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 42%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Simulazione, divertimento e pura adrenalina

In questo gioco ti unirai al campionato ufficiale e vestirai i panni dei tuoi piloti preferiti. Guiderai le moto più performanti in assoluto e affronterai i circuiti più iconici della stagione. Troverai tutti i contenuti ufficiali del 2025, tre nuove discipline e due modi di giocare: pro o arcade per un divertimento immediato e adrenalinico. Con questo capitolo, finalmente, Milestone ha trovato il giusto equilibrio tra simulazione, divertimento e difficoltà scalare.

Fisica e simulazione sono eccellenti, mentre gli avversari sono sempre più competitivi e l'audio di gioco è estremamente convincente. Tuttavia, le esperienze off track potrebbero non essere per tutti, mentre il social di gioco è abbastanza piatto. Nel complesso, i problemi principali delle edizioni 23 e 24 sono stati risolti e la Carriera è più completa che mai. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.