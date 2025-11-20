MotoGP 25 è in offerta su Amazon per il Black Friday

MotoGP 25 arriva su Amazon con più edizioni in forte offerta per il Black Friday, con tagli di prezzo molto diversi tra loro ma tutti particolarmente vantaggiosi. La versione Nintendo Switch in Code in a Box passa da 39,99€ a 27,99€, con una riduzione del 30,01%. La Day One Edition per PS4 scende invece da 49,99€ a 27,99€, per uno sconto pari al 44,01%, mentre la Day One Edition per Xbox Series X passa da 49,99€ a 47,99€, con un ribasso del 4,00%. Tre proposte che coprono piattaforme differenti e vi permettono di entrare nella stagione 2025 del MotoGP con un prezzo molto più accessibile rispetto al listino. Potete acquistare tutte le versioni da questo link oppure tramite il box sottostante. La Day One Edition include anche due DLC , l'Off Road Helmets Pack e l'Iconic Liveries Pack, che ampliano da subito l'offerta estetica e stilistica del gioco. MotoGP 25 punta a offrirvi tutte le emozioni del campionato ufficiale, proponendo moto e circuiti aggiornati alla stagione 2025, un modello di guida ulteriormente rifinito e un livello di realismo potenziato grazie all'Unreal Engine 5. I MotoGP Steward, insieme ai suoni registrati dalle moto reali, contribuiscono a rendere ogni gara più vicina possibile alle sensazioni del mondo reale.

Pro, arcade e nuove discipline per affinare la guida

MotoGP 25 vi permette di scegliere tra un approccio più immediato e spettacolare con l'esperienza Arcade oppure una gestione profonda e simulativa con l'esperienza Pro, dove ogni dettaglio conta, dal consumo di carburante al comportamento dell'elettronica. Questa doppia anima consente a ogni giocatore di avvicinarsi al titolo secondo il proprio stile, perché sia gli appassionati più tecnici sia chi vuole entrare subito nel vivo dell'azione trovano la modalità più adatta.

A completare l'offerta arrivano anche le nuove discipline Race Off, pensate per ampliare il percorso formativo della carriera e aggiungere varietà alla guida. Potete mettervi alla prova su Motard, Flat Track e Minibike, con quattro tracciati dedicati e due ambientazioni completamente originali. Il risultato è un capitolo che punta a evolvere la serie con contenuti più ricchi, una gestione ancora più profonda della moto e una resa tecnica di alto livello, resa ancora più accessibile grazie alle offerte del Black Friday.