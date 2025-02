MotoGP 25 è stato annunciato con trailer e data di uscita, userà l'Unreal Engine 5

Per chi desidera un approccio meno impegnativo, la Arcade Experience semplifica il gameplay , rendendo il gioco accessibile a tutti, indipendentemente dal livello di esperienza.

Fra le novità di questa edizione spicca la modalità Sessioni di Allenamento , che offre ai giocatori la possibilità di affinare le proprie abilità in diverse discipline motociclistiche, come Motard, Flat Track e Minibike, all'interno di scenari suggestivi e percorsi inediti.

MotoGP 25 includerà ovviamente tutti i piloti e i tracciati della stagione 2025 , insieme alle categorie Moto2 e Moto3. Fra le nuove piste troveremo Brno in Repubblica Ceca, che torna dopo cinque anni, e il nuovo Balaton Park in Ungheria.

Il team di sviluppo italiano ha scelto di utilizzare il potente Unreal Engine 5 per donare al gioco un comparto tecnico di spessore, puntando anche al crossplay su tutte le piattaforme (Switch escluso) per consegnare agli utenti un'esperienza focalizzata anche sulle modalità multiplayer online.

Un balzo avanti sul piano tecnico

In leggero anticipo rispetto al lancio del precedente episodio della serie, MotoGP 25 utilizzerà l'Unreal Engine 5, come detto, per portare sullo schermo una grafica mai così realistica e spettacolare, determinata a competere con i racer più blasonati sul mercato.

Il gioco ripropone elementi apprezzati dai fan, come il mercato piloti e i FIM MotoGP Stewards, e introduce un sistema di sviluppo della moto più approfondito, che permette ai giocatori di personalizzare le proprie moto e di gestire le relazioni nel paddock, vivendo appieno la carriera di un pilota professionista.

Per gli amanti delle competizioni online, il crossplay completo e le gare classificate offrono sfide avvincenti contro giocatori di tutto il mondo. Il Campionato LiveGP e la modalità split-screen per due giocatori arricchiscono ulteriormente l'offerta di gioco, insieme agli editor per personalizzare tutti gli aspetti dell'esperienza.