MotoGP 25 per PS5 nella sua Day One Edition (quasi) al minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante per tutti gli appassionati di moto e del motorsport: l'offerta prevede uno sconto attivo del 34% su MotoGP 25, Day One Edition per PS5, il prezzo finale è di 47€. Si tratta di un'ottima occasione considerando che il minimo storico per questo gioco è fissato, su Amazon, a soli 2€ in meno. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina prodotto cliccando sul box qui in basso dedicato: Preparati a vivere tutta l'intensità della stagione 2025 con il nuovo titolo ufficiale MotoGP. Quest'anno l'esperienza si arricchisce con tre nuove discipline, due modalità di gioco e tante possibilità per costruire la tua carriera da pilota. La Day One Edition contiene i seguenti DLC: Off Road Helmets Pack e Iconic Liveries Pack.