Con la nuova diagnostica, Windows 11 punta a eliminare per sempre i problemi di lentezza

Il nuovo sistema di diagnostica progettato da Microsoft dovrebbe eliminare definitivamente qualsiasi problema di lentezza e prestazioni. Si tratta di un sistema automatico di logging che consente di identificare con estrema precisione le cause dei rallentamenti, grazie alla raccolta diretta di feedback. Molti utenti hanno infatti lamentato prestazioni inferiori a Windows 10, situazione che potrebbe cambiare con le novità in arrivo.

Windows 11 più veloce con la nuova strategia

Lo scorso venerdì è stata rilasciata una delle ultime build di test. Si tratta di un sistema legato ai feedback in grado di raccogliere automaticamente i log legati alle prestazioni (dopo aver segnalato un problema). In questo modo, il processo di risoluzione dei problemi dovrebbe essere nettamente agevolato. Gli utenti del programma Windows Insider, infatti, potranno usare il Feedback Hub per segnalare eventuali rallentamenti. Successivamente, l'azienda potrà accedere a una serie di dettagli estremamente utili e mirati, quindi l'utente non dovrà seguire nessuna procedura manuale.

Ricordiamo inoltre che la versione 25H2 di Windows 11 giocherà un ruolo cruciale anche nei driver di sistema. La novità è prevista per la fine dell'anno e ha l'obiettivo di rafforzare la sicurezza e migliorare la compatibilità hardware di Windows, tramite strumenti di validazione del codice dei driver. Ciò significa che gli sviluppatori dovranno rispettare determinati requisiti.