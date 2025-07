Tutte le novità di One UI 8: funzioni, miglioramenti e cosa aspettarsi

La One UI 8 è approdata su Samsung Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip7 FE in versione stabile e molto presto arriverà anche sugli altri dispositivi. Samsung ha introdotto diversi miglioramenti e funzioni volti a rendere l'esperienza utente ancora più intuitiva e godibile, partendo da nuovi widget ad altre funzionalità molto utili. Vediamo tutti i dettagli in merito.

Partiamo dalla parte estetica. Con la One UI 8 l'orologio cambia veste e si adatta automaticamente agli oggetti presenti nello sfondo, in modo da essere più piacevole alla vista. Non possiamo aspettarci una rivoluzione a livello di design, ma Samsung ha apportato diverse correzioni che dovrebbero agevolare la lettura, tra nuove trasparenze ed effetti sfocati. I giochi, inoltre, dovrebbero girare meglio grazie al Game Booster, che introduce il pre-download degli aggiornamenti e la sincronizzazione dell'animazione iniziale con il caricamento effettivo, riducendo al minimo l'attesa.

Sicurezza, sistema e altri cambiamenti

Molto importante è KEEP, ovvero Knox Enhanced Encrypted Protection, un framework progettato per proteggere le funzioni basate su IA che operano direttamente sul proprio dispositivo, in modo da tutelare eventuali dati sensibili. Inoltre, l'assistenza clienti è stata agevolata grazie al supporto tramite NFC e QR dall'account Samsung. In questo modo non dovrete compilare moduli e basterà semplicemente registrarsi in pochi istanti, migliorando nettamente i tempi di attesa.

Impossibile non menzionare anche Now Bar, ora disponibile come API pubblica che consente agli sviluppatori di dare il loro contributo. Now Brief, invece, consente di leggere riepiloghi ad alta voce e mostrare informazioni in tempo reale in base ai vari contesti.

Now Brief tra le novità di One UI 8

In questi giorni dovrebbe arrivare una quarta beta di One UI 8, mentre l'arrivo in versione stabile per gli altri dispositivi dovrebbe avvenire nelle prossime settimane. Vi ricordiamo che l'aggiornamento è invece già disponibile sui nuovi Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip7 FE.