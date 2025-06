I giochi girano meglio su Samsung Galaxy con le nuove funzioni Game Booster di One UI 8

Dopo aver introdotto numerose novità con One UI 8.0, tra cui oltre otto funzioni inedite dedicate al gioco, Samsung ha iniziato a testare ulteriori miglioramenti tramite l'app Game Booster. Le ultime indiscrezioni riguardano due funzionalità in fase di sviluppo, orientate all' ottimizzazione del tempo e alla fluidità dell'avvio dei giochi .

Le nuove ottimizzazioni gaming di One UI 8

Il primo intervento, ovvero il pre-download degli aggiornamenti di gioco, mira a risolvere un problema piuttosto comune. Dopo aver scaricato un gioco dal Play Store o dal Galaxy Store, spesso si è costretti ad attendere ulteriori download interni all'applicazione stessa, necessari per iniziare a giocare. Si tratta di file di grandi dimensioni, scaricati solo al primo avvio. Con la nuova funzione, Game Booster tenterà di anticipare questa operazione, effettuando il download dei dati supplementari prima ancora che il gioco venga aperto. Il processo avviene automaticamente quando il dispositivo è collegato a una rete Wi-Fi, in carica e non in uso.

La nuova schermata con le ottimizzazioni gaming di One UI 8

La seconda novità, la sincronizzazione dell'animazione iniziale con il caricamento effettivo, riguarda l'ottimizzazione dell'avvio del gioco. In particolare, Game Booster calcola il tempo medio richiesto dal dispositivo per caricare un titolo e regola di conseguenza la durata e la riproduzione dell'animazione iniziale. In questo modo, l'animazione termina in contemporanea con il completamento del caricamento, offrendo una transizione più fluida e una percezione di maggiore velocità. Tuttavia, tale funzione potrà essere disattivata automaticamente da Samsung qualora gli sviluppatori dei giochi non intendano supportarla.

Entrambe le funzionalità risultano al momento non accessibili al pubblico, ma potrebbero essere introdotte ufficialmente nelle prossime release beta o nella versione stabile di One UI 8.0. La selezione dei dispositivi compatibili includerà verosimilmente una parte della gamma Galaxy più recente, sia smartphone sia tablet.

Intanto Samsung Galaxy S25 è più Pixel dei Pixel, con le funzioni di Android 16 incluse nella One UI 8.