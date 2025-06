I nuovi monitor AOC QHD sono disponibili su Amazon: perfetti per il gaming competitivo

Nota: alcuni prodotti presentano date di consegna differenti , ma molto probabilmente verranno aggiornate da Amazon. Anche le cifre riportate dalla piattaforma differiscono dal prezzo consigliato, quindi vi aggiorneremo per eventuali novità.

AGON by AOC amplia la sua serie G4/G42 con tre nuovi monitor perfetti per il gaming competitivo. Si tratta esattamente dei monitor Q25G4SR, Q27G4ZR e Q27G42ZE , disponibili a partire da metà giugno 2025.

AOC Gaming Q25G4SR, Q27G4ZR e Q27G42ZE

Partiamo dal monitor Q25G4SR, definito come una rarità nel mercato dei monitor gaming, con risoluzione QHD (2560x1440) nel formato da 24,5 pollici. Il monitor offre una frequenza di aggiornamento di 300 Hz con pannello Fast IPS, oltre al supporto DisplayHDR 400 certificato VESA per giochi con riflessi vibranti e un contrasto intenso. Potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il monitor Q27G4ZR è invece l'opzione da 27 pollici con frequenza di aggiornamento di 240 Hz con possibilità di overclocking fino a 260 Hz, oltre al supporto DisplayHDR 400, tempi di risposta fino a 1ms GtG e 0,3 ms MPRT con Motion Blur Reduction. Potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Infine, il monitor Q27G42ZE offre le stesse prestazioni del Q27G4ZR, ma presenta caratteristiche semplificate, tra cui un supporto solo inclinabile, connettività con HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 e luminosità di 300 cd/m² ed è pensato per i giocatori attenti al budget. Potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto.

Si tratta quindi di offerte particolarmente interessanti. AGON by AOC si conferma al vertice del settore dei monitor da gaming per il sesto anno consecutivo.