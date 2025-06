Questo gioco ha ottenuto 300.00€ su Kickstarter, ma non sarà mai pubblicato e il team è stato chiuso

Cosa è successo ad Alzara: Radiant Echoes

Il team ha scritto in una dichiarazione che voleva costruire un JRPG con una "prospettiva nuova", influenzato da giochi come Final Fantasy X e Golden Sun. La società è stata finanziata dai risparmi personali dei dipendenti e da "investitori, banche e istituzioni". Il gioco è stato anche ammesso al Developer Acceleration Program di Microsoft.

Tuttavia, tutto questo ha coperto solo la metà di quanto Studio Camelia ha dichiarato di aver bisogno per produrre Alzara. Così ha deciso di creare una campagna Kickstarter per dimostrare ai potenziali investitori che Alzara aveva delle potenzialità. Il team ha poi cercato un finanziamento da parte di un "partner", ma alla fine non è riuscito a ottenerlo.

"Gli investitori operano oggi in un mercato in cui l'assunzione di rischi è scoraggiata e possono permettersi di aspettare prima di impegnarsi in un progetto per ridurre il rischio", si legge nel comunicato. Studio Camelia ha partecipato al Tokyo Game Show, al DICE e ad altri eventi del settore per incontrare dei partner in merito alla raccolta di fondi, ma "nessuno di questi ha portato a un contratto".

"Non abbiamo risparmiato nessuno sforzo e abbiamo cercato di resistere il più a lungo possibile", ha dichiarato lo sviluppatore. "Questo fa parte della dura realtà dell'industria. Siamo creativi, ma abbiamo bisogno di fondi per continuare a creare. A volte, anche avere un concetto di gioco promettente, con un interesse di mercato dimostrato e un team forte non è sufficiente. Molti dicono che ogni gioco pubblicato è un miracolo, e questo non potrebbe essere più vero".

Alzara è ora "in pausa indefinita", in quanto lo studio è sottoposto a un processo di liquidazione che richiede "varie procedure legali" che dureranno "per qualche tempo". "C'è una piccola possibilità che un giorno una terza parte si faccia avanti e si offra di rilevare il progetto. Se ciò accadesse, il gioco prenderebbe inevitabilmente una direzione diversa da quella presentata durante la campagna, ma si spera in meglio!" ha dichiarato lo studio.

I soldi ottenuti con Kickstarter non saranno rimborsati agli utenti, ovviamente: una delle regole della piattaforma è che ogni investimento è a proprio rischio e non c'è mai la certezza che, una volta raggiunta la soglia minima impostata dagli sviluppatori, il progetto venga realmente pubblicato.