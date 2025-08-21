La data di uscita di Hollow Knight: Silksong è stata svelata ed è vicinissima

Team Cherry dopo grandi attese ha condotto una diretta speciale dedicata a Hollow Knight: Silksong, il metroidvania per PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Il trailer di Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong è quindi vicinissimo e sarà pubblicato su PC e console tra un paio di settimane. Il nuovo trailer non si perde troppo in chiacchiere e mostra una sequenza di scene di gameplay facendoci capire cosa possiamo aspettarci dall'opera.

Come potete vedere, Hollow Knight: Silksong pare essere una naturale evoluzione del primo capitolo, con la solita grafica disegnata a mano di altissima qualità, tante ambientazioni, nemici e boss da affrontare. La grande differenza sembra essere il sistema di combattimento o, più precisamente, le capacità della protagonista che è molto più agile rispetto al cavaliere del primo gioco.

Hollow Knight: Silksong ci permette di afferrare i bordi delle piattaforme, ad esempio, oltre che eseguire movimenti più vari durante le battaglie. Anche il sistema di cura è leggermente cambiato, visto che ora permette di curare più punti vita in un colpo solo, così da ridurre le interruzioni durante gli scontri. Potremo anche equipaggiare degli strumenti che saranno in pratica in nostri attacchi speciali e sostituiranno gli incantesimi oscuri di Hollow Knight.

Diteci, cosa ne pensate di Hollow Knight: Silksong? Il trailer vi ha convinto? Ricordiamo che Hollow Knight: Silksong si è mostrato in un video della demo per Nintendo Switch 2, avrà una modalità a 120Hz.