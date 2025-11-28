4

Hollow Knight Silksong è al "sicuro", non otterrà il GOTY: gli autori sperano vinca Clair Obscur Expedition 33

Hollow Knight Silksong vincerà il GOTY? I suoi autori sperano proprio di no: credono di essere "al sicuro" poiché c'è Clair Obscur Expedition 33 in lizza che è più appetibile per un largo pubblico.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   28/11/2025
Hornet di Silksong
Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong
Come ogni anno, l'arrivo dei The Game Awards spinge un po' tutti a discutere di chi si merita il premio del Gioco dell'anno e in questo 2025 i candidati meritevoli certamente non mancano.

Anche Team Cherry, il cui ultimo titolo è stato nominato, ha detto la propria, affermando di essere "al sicuro" e che Hollow Knight: Silksong non vincerà.

I commenti degli autori di Hollow Knight: Silksong

Ari Gibson e William Pellen, cofondatori dello studio australiano che ha realizzato Silksong, sono stati intervistati da Bloomberg e gli è stato chiesto se avrebbero partecipato ai The Game Awards a Los Angeles. "Probabilmente no", ha risposto Pellen. "Siamo piuttosto impegnati".

"Quest'anno penso che siamo al sicuro", aggiunge Gibson quando gli viene proposta l'idea di registrare un video messaggio per accettare la vittoria del GOTY. "Penso che Expedition 33 sia eccezionale e ampiamente apprezzabile. Noi invece siamo su un filo del rasoio, perché piace ad alcuni e fa infuriare altri".

The Game Awards 2025: date e orari dell'evento e come seguirlo in diretta The Game Awards 2025: date e orari dell'evento e come seguirlo in diretta

Definire "ampiamente apprezzabile" Clair Obscur: Expedition 33 potrebbe comunque essere una forzatura, considerando che è un gioco di ruolo a turni con schivate e parry in tempo reale, non proprio il genere di punta del mercato videoludico. Certamente però chi lo ha giocato si è ritrovato in media ad amarlo e celebrarlo, mentre è vero che Silksong ha causato tra i fan qualche malcontento per la difficoltà.

Vedremo cosa accadrà e chi sarà il vincitore di quest'anno. Ecco tutti i nominati.

