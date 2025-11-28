Hollow Knight Silksong è al "sicuro", non otterrà il GOTY: gli autori sperano vinca Clair Obscur Expedition 33

Come ogni anno, l'arrivo dei The Game Awards spinge un po' tutti a discutere di chi si merita il premio del Gioco dell'anno e in questo 2025 i candidati meritevoli certamente non mancano.

Anche Team Cherry, il cui ultimo titolo è stato nominato, ha detto la propria, affermando di essere "al sicuro" e che Hollow Knight: Silksong non vincerà.