Hollow Knight Silksong è al "sicuro", non otterrà il GOTY: gli autori sperano vinca Clair Obscur Expedition 33

Come ogni anno, l'arrivo dei The Game Awards spinge un po' tutti a discutere di chi si merita il premio del Gioco dell'anno e in questo 2025 i candidati meritevoli certamente non mancano.
Anche Team Cherry, il cui ultimo titolo è stato nominato, ha detto la propria, affermando di essere "al sicuro" e che Hollow Knight: Silksong non vincerà.
I commenti degli autori di Hollow Knight: Silksong
Ari Gibson e William Pellen, cofondatori dello studio australiano che ha realizzato Silksong, sono stati intervistati da Bloomberg e gli è stato chiesto se avrebbero partecipato ai The Game Awards a Los Angeles. "Probabilmente no", ha risposto Pellen. "Siamo piuttosto impegnati".
"Quest'anno penso che siamo al sicuro", aggiunge Gibson quando gli viene proposta l'idea di registrare un video messaggio per accettare la vittoria del GOTY. "Penso che Expedition 33 sia eccezionale e ampiamente apprezzabile. Noi invece siamo su un filo del rasoio, perché piace ad alcuni e fa infuriare altri".
Definire "ampiamente apprezzabile" Clair Obscur: Expedition 33 potrebbe comunque essere una forzatura, considerando che è un gioco di ruolo a turni con schivate e parry in tempo reale, non proprio il genere di punta del mercato videoludico. Certamente però chi lo ha giocato si è ritrovato in media ad amarlo e celebrarlo, mentre è vero che Silksong ha causato tra i fan qualche malcontento per la difficoltà.
Vedremo cosa accadrà e chi sarà il vincitore di quest'anno. Ecco tutti i nominati.