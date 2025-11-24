The Game Awards 2025: date e orari dell'evento e come seguirlo in diretta

Mancano ormai poche settimane ai The Game Awards 2025, l'evento ideato e condotto da Geoff Keighley che celebra i giochi di maggior successo dell'anno e, al tempo stesso, rappresenta una vetrina di primissimo piano per annunci e anteprime di grande rilievo.
Non si tratta infatti di una semplice cerimonia di premiazione: nel corso degli anni, il peso dei riconoscimenti è quasi passato in secondo piano rispetto all'abbondante mole di trailer, world premiere e aggiornamenti sui titoli in arrivo. Insomma, un appuntamento imperdibile per gli appassionati, anche a costo di fare le ore piccole. E se proprio non riuscite a seguirlo in diretta, potrete comunque contare su di noi: sulle pagine di Multiplayer.it troverete tutte le novità, i trailer e gli annunci fatti durante l'evento.
Come seguire i The Game Awards 2025: data, orario i link ufficiali e la diretta della redazione di Multiplayer.it
La data da segnare sul calendario è venerdì 12 dicembre. Ufficialmente l'evento si terrà l'11, ma a causa del fuso orario in Italia inizierà alle 01:30 della notte tra l'11 e il 12 dicembre. Includendo il pre-show, il sito ufficiale stima una durata complessiva di circa tre ore e mezza, con conclusione intorno alle 05:00 del mattino.
Sarà possibile guardare i The Game Awards 2025 in diretta sui canali ufficiali dell'evento, come Twitch, YouTube, X e Kick. Tuttavia, abbiamo una proposta migliore: seguiteli insieme a noi sul canale Twitch di Multiplayer.it (iscrivetevi se non l'avete già fatto!), dove come da tradizione la redazione sarà schierata in prima linea con una maratona dedicata, pronta a commentare in tempo reale premi e novità.
I premi e i giochi in lizza per il Game of the Year
Come accennato, i The Game Awards celebrano i migliori giochi, sviluppatori e figure di spicco dell'industria del 2025.
Quest'anno verranno assegnati 29 premi, suddivisi in categorie che spaziano dalla miglior colonna sonora alla direzione artistica, dal miglior team eSport al content creator dell'anno, fino al riconoscimento più ambito: ecco i candidati del Game of the Year (ovvero, il gioco dell'anno):
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Donkey Kong Bananza
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
- Kingdom Come: Deliverance
I vincitori saranno scelti sulla base dei voti di una giuria composta da 100 siti e content creator internazionali (inclusa la nostra redazione) e del pubblico. Per l'elenco completo delle categorie e delle nomination vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata. C'è ancora tempo per votare i vostri giochi preferiti, a questo indirizzo. Le votazioni si chiuderanno alle 03:00 italiane dell'11 dicembre.