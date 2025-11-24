The Game Awards 2025: date e orari dell'evento e come seguirlo in diretta

Mancano ormai poche settimane ai The Game Awards 2025, l'evento ideato e condotto da Geoff Keighley che celebra i giochi di maggior successo dell'anno e, al tempo stesso, rappresenta una vetrina di primissimo piano per annunci e anteprime di grande rilievo. Non si tratta infatti di una semplice cerimonia di premiazione: nel corso degli anni, il peso dei riconoscimenti è quasi passato in secondo piano rispetto all'abbondante mole di trailer, world premiere e aggiornamenti sui titoli in arrivo. Insomma, un appuntamento imperdibile per gli appassionati, anche a costo di fare le ore piccole. E se proprio non riuscite a seguirlo in diretta, potrete comunque contare su di noi: sulle pagine di Multiplayer.it troverete tutte le novità, i trailer e gli annunci fatti durante l'evento.

Come seguire i The Game Awards 2025: data, orario i link ufficiali e la diretta della redazione di Multiplayer.it La data da segnare sul calendario è venerdì 12 dicembre. Ufficialmente l'evento si terrà l'11, ma a causa del fuso orario in Italia inizierà alle 01:30 della notte tra l'11 e il 12 dicembre. Includendo il pre-show, il sito ufficiale stima una durata complessiva di circa tre ore e mezza, con conclusione intorno alle 05:00 del mattino. Uno dei premi dei The Game Awards Clair Obscur: Expedition 33 è il gioco con più nomination ai Game Awards 2025, Sony è l'editore più celebrato Sarà possibile guardare i The Game Awards 2025 in diretta sui canali ufficiali dell'evento, come Twitch, YouTube, X e Kick. Tuttavia, abbiamo una proposta migliore: seguiteli insieme a noi sul canale Twitch di Multiplayer.it (iscrivetevi se non l'avete già fatto!), dove come da tradizione la redazione sarà schierata in prima linea con una maratona dedicata, pronta a commentare in tempo reale premi e novità.