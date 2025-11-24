Grime 2 può ora essere provato in anteprima, con una nuova demo disponibile per l'oscuro metroidvania

La demo di Prime 2 è disponibile in queste ore su PC attraverso Steam a questo indirizzo , in attesa di conoscere se il team abbia intenzione di portare il gioco anche su console, e per l'occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer che mostra il gameplay del gioco, visibile qui sotto.

Il team Clover Bite e il publisher Kwalee hanno messo a disposizione una demo per Grime 2 , seguito dell' oscuro metroidvania che era già stato apprezzato con il suo capostipite, e la cui nuova iterazione può ora essere provata in anteprima, su PC.

Un protagonista "senzaforma"

Come il primo capitolo, Grime 2 è un metroidvania particolare, perché il protagonista è un Senzaforma, un "mimic" che assorbe le creature ed è in gradi di replicare le loro forme.

Con questo particolare potere è possibile interagire in maniera originale, dando vita a situazioni alquanto inedite e varie, mentre esploriamo un mondo strano e misterioso dove pericolo e meraviglia attendono dietro ogni angolo.

Nel gioco ci troviamo a utilizzare l'ambiente circostante in combinazione con le forme evocate per superare nemici mortali e boss epici, esplorando al contempo un mondo profondo e ricco di culture e personaggi diversi.

Ne avevamo visto già un primo trailer un paio di anni fa, ora è il turno per un altro video che conferma, se non altro, il lancio entro quest'anno su PC.

Il primo Grime ha riscosso un notevole successo ed è considerato un ottimo esempio di questo particolare sotto-genere, anche grazie alle particolarità del gameplay, basato in gran parte sulle caratteristiche del protagonista mutaforma.