Grime 2: trailer di annuncio per il nuovo metroidvania

Dopo l'annuncio dei giorni scorsi, arriva anche il primo trailer di presentazione per Grime 2, nuovo capitolo nella serie di particolari metroidvania dai toni oscuri e bizzarri, con questo nuovo capitolo che sembra riproporre alcuni elementi caratterizzanti del primo.

Sviluppato da Clover Bite, il gioco è un action adventure in stile metroidvania dotato di uno stile particolare, in cui il protagonista è una sorta di essere informe ma in grado di cambiare configurazione a piacimento.

Tra RPG, action-adventure e metroidvania, Grime 2 è un gioco rapido e spietato in cui ci troviamo ad annientare i nemici con armi viventi che cambiano forma e funzione, consumandone i resti per incrementare il potere del protagonista.

Si tratta, insomma, di un action game dall'aria decisamente cupa, che non ha ancora una data d'uscita ma che dovrebbe arrivare su Steam, con altre possibili piattaforme da annunciare in seguito.