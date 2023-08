AMD presenta HYPR-RX, il nuovo strumento per ottimizzare le prestazioni gaming del vostro PC

Stiamo parlando dell' AMD HYPR-RX , una feature in grado di ottimizzare le prestazioni gaming del nostro PC cliccando un semplice tasto dal pannello di controllo dei driver Catalyst. In questa notizia vi parleremo di come funziona e quali novità saranno introdotte con questo strumento.

Per farlo basterà attivare dal pannello di controllo dei driver Catalyst l' HYPR-RX che a sua volta attiverà contemporaneamente l'AMD Radeon Boost, l'AMD Radeon Anti-Lag+ e l'FSR , migliorando automaticamente le prestazioni in gioco.

Con l' HYPR-RX AMD ha creato uno strumento che aiuterà molti giocatori alle prime armi nell'impostare i corretti settaggi del proprio PC o tutti quegli utenti che non hanno il tempo o la voglia di perdersi in tecnicismi pur di raggiungere le massime prestazioni dalla propria configurazione.

Sempre al top

Comodamente dall'interfaccia utente del pannello di controllo i giocatori potranno godere della migliore esperienza possibile che il proprio PC è in grado di ottenere. L'HYPR-RX interverrà infatti direttamente sui settaggi dei giochi impostandoli in modo tale da raggiungere il migliore rapporto possibile tra qualità e prestazioni, il tutto coadiuvato dall'attivazione automatica dell'FSR 3.

Ecco alcuni dei boost di prestazioni attesi con l'attivazione dell'HYPR-RX

Nei dati forniti da AMD è possibile vedere infatti come l'HYPR-RX, ad esempio su Shadow of the Tomb Raider, migliori le prestazioni passando da 113 FPS a 165 FPS. In questo pacchetto di tecnologie vi è anche compreso l'AMD Fluid Motion Frames, una delle nuove caratteristiche che compongono l'FSR 3.

Ma in questa caso la generazione dei frame aggiuntivi sarà forzata e calcolata attraverso i driver stessi senza richiedere alcun tipo di implementazione da parte dello sviluppatore visto che il calcolo sui motion vector sarà un'approssimazione. Ovviamente sarà necessario possedere una scheda video AMD visto che l'attivazione forzata del FidelityFX Super Resolution 3 passa attraverso i driver Catalyst. E chiaramente si potranno verificare artefatti grafici e non ci sarà lo stesso boost in prestazioni di quando l'FSR 3 sarà concretamente sviluppato dalla software house per il proprio gioco, ma AMD è sicura che per il 70% dei titoli presenti sul mercato, questa implementazione automatica sarà esente da problemi.

Il boost di prestazioni di Lies of P è incredibile

Con questa elaborazione digitale molti giochi che non hanno l'implementazione nativa dell'FSR 3 beneficeranno comunque di un boost di prestazioni come dimostrato dai dati di AMD su Lies of P che passa da 73 a 178 fps con HYPR-RX attivo.