AMD, fatturato a 7,7 miliardi di dollari nel Q2 2025, +32% su base annua

AMD ha condiviso i risultati finanziari del secondo trimestre del 2025, con una crescita del fatturato del 32% rispetto allo stesso periodo del 2024. Tuttavia, l'azienda ha anche registrato un calo del 4% al titolo, subito dopo la pubblicazione della trimestrale, a causa dei dazi imposti da Trump. Ciò significa allentare le esportazioni in Cina, considerata l'incertezza, ma vediamo nel dettaglio i risultati.

Il settore Client and Gaming registra una crescita del 69%, mentre l'utile operativo è di 767 milioni di dollari a fronte dei 166 milioni di dollari dell'anno precedente. Per quanto riguarda i data center, invece, AMD ha raggiunto i 3,2 miliardi di dollari, tuttavia gli investitori non sarebbero particolarmente entusiasti di questi risultati. Il settore embedded ha registrato un fatturato di 824 milioni di dollari, con un calo del 4% (275 milioni di dollari a fronte dei 345 milioni dello scorso anno).

A contribuire nettamente è il settore gaming, grazie ai processori Ryzen ed EPYC e, soprattutto, alle nuove schede video Radeon RX 9000 che hanno contribuito a questa crescita. Per il prossimo trimestre anche le RX 9060 XT dovrebbero offrire un ulteriore margine di miglioramento. Ad ogni modo, l'azienda ha raggiunto un fatturato di 7,7 miliardi di dollari , quindi si tratta di una crescita del 32% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Con i processori, le GPU Radeon e i chip per le console, AMD ha registrato una crescita del 73% su base annua.

Vendite record di processori

"Abbiamo registrato una forte crescita del fatturato nel secondo trimestre, trainata dalle vendite record di server e processori per PC. Stiamo riscontrando una forte domanda nel nostro portafoglio di prodotti di elaborazione e intelligenza artificiale e siamo ben posizionati per registrare una crescita significativa nella seconda metà dell'anno, trainati dall'aumento dei nostri acceleratori della serie AMD Instinct MI350 e dai continui guadagni nelle quote di mercato dei processori EPYC e Ryzen", ha detto Lisa Su.

Settore data center di AMD

Ricordiamo che, in seguito alle restrizioni imposte da Trump, AMD ha subito una riduzione dell'utile operativo di ben 134 milioni, a causa di costi di inventario e "oneri associati alle restrizioni statunitensi sul controllo delle esportazioni". In ogni caso, AMD prevede di raggiungere un fatturato di 8,7 miliardi di dollari per il prossimo trimestre.