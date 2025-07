Lisa Su parla delle future GPU di AMD: l’IA sarà cruciale per uno sviluppo veloce e affidabile

In occasione del summit "Winning the AI Race", Lisa Su (CEO di AMD) ha parlato dell'intelligenza artificiale e della sua importanza in futuro. Secondo quanto riportato da PC Gamer, Lisa Su crede che l'IA giochi un ruolo cruciale nello sviluppo dei chip e nei processi di ricerca. Tuttavia, non crede assolutamente che possa sostituire il lavoro degli esseri umani, quest'ultimi ancora "centrali", secondo lei. Piuttosto, vede l'IA come un prezioso strumento in grado di rendere lo sviluppo delle future schede video ancora più veloce e affidabile. Vediamo tutti i dettagli.

Le dichiarazioni

Lisa Su ha parlato dell'IA e di come potrà essere affiancata al lavoro umano. "Pensiamo a come l'IA progetterà i chip del futuro e come ne progetterà alcune parti", ha detto. "Ma c'è ancora una certa creatività per mettere insieme il tutto, e credo che gli esseri umani siano ancora assolutamente centrali...quindi non vedo necessariamente l'IA progettare per intero la nostra GPU di prossima generazione, ma la vedo aiutarci a progettare la GPU di prossima generazione in modo molto più veloce e affidabile".

Secondo la dirigente, è importante formare i dipendenti affinché sappiano sfruttare al meglio l'IA, non solo in ambito tecnologico ma a 360 gradi. "Si può effettivamente usare l'IA per migliorare la scienza, la medicina, la produzione. Si può usare l'IA per ottimizzare ogni aspetto del business e quindi, a mio avviso, tra 10 anni ci piacerebbe poterla davvero adottare per risolvere alcuni dei problemi più importanti del mondo".