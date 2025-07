Apple aggiorna il sistema di classificazione per età su App Store

Con l'arrivo di iOS 26 e delle altre nuove versioni dei suoi sistemi operativi, Apple ha annunciato un aggiornamento significativo al sistema di classificazione per età delle app sull'App Store . Le vecchie fasce 12+ e 17+ verranno eliminate, mentre faranno il loro debutto le nuove etichette 13+, 16+ e 18+, per offrire una guida più chiara e dettagliata alle famiglie che desiderano monitorare i contenuti disponibili sui dispositivi dei più giovani.

In pratica, sarà necessario specificare la presenza di contenuti generati dagli utenti, pubblicità, contenuti violenti, tematiche mediche o di benessere, e altro ancora. Tutto questo per garantire che ogni app sia adeguata al pubblico cui è destinata.

Per chi sviluppa o distribuisce app sull'App Store, sarà necessario ora compilare un nuovo questionario per dichiarare la presenza di contenuti sensibili, funzionalità dell'app e controlli parentali integrati . Apple utilizzerà le risposte per assegnare una nuova classificazione automatica, che potranno essere riviste e modificare tramite App Store Connect.

Con questo nuovo sistema, le app saranno automaticamente riclassificate in base alle nuove soglie di età . Le modifiche sono già visibili nelle beta pubbliche di iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe, tvOS 26, visionOS 26 e watchOS 26, mentre il rilascio ufficiale è previsto per settembre.

Più controllo per le famiglie

Per i genitori, la buona notizia è che Apple ha reso più semplice la configurazione degli account per i figli, inclusa la possibilità di comunicare direttamente l'età del bambino o ragazzo. Queste informazioni saranno condivise con gli sviluppatori (in forma non identificativa) tramite una nuova API dedicata, così che le app possano adattarsi automaticamente all'utente e offrire esperienze su misura.

App Store

Inoltre, le schede delle app sull'App Store mostreranno più informazioni utili per valutare se un contenuto sia adatto o meno, ad esempio evidenziando la presenza di pubblicità, contenuti non moderati, o la disponibilità di controlli parentali. Apple ha chiarito che le app con classificazione 16+ o 18+ non verranno mostrate nei tab "Oggi", "App" o "Giochi" su dispositivi configurati per utenti minorenni, riducendone quindi la visibilità. Questo dovrebbe spingere gli sviluppatori a progettare esperienze più adatte a tutte le età, o a includere strumenti di controllo più sofisticati.