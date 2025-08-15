I Samsung Galaxy S25 FE si mostrano nei render ufficiali: ecco tutti i colori

Dopo diverse voci e indiscrezioni, i Samsung Galaxy S25 FE si sono mostrati in alcuni render ufficiali diffusi nelle scorse ore. Le immagini sono state pubblicate da Android Headlines e sono state condivise anche alcune informazioni che confermano le recenti ipotesi. Vediamo quindi tutti i dettagli in merito.
Colori e caratteristiche
Secondo quanto riportato da Android Headlines, il nuovo dispositivo dovrebbe arrivare entro la fine di settembre, periodo che combacia (più o meno) anche con l'arrivo dei nuovi iPhone. In ogni caso, dovrebbe esserci una conferenza stampa il 4 settembre, quindi è possibile che Samsung annunci il nuovo Galaxy S25 FE durante quell'occasione. Ovviamente vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più. Ad ogni modo, i colori saranno i seguenti: nero, blu navy, azzurro ghiaccio e bianco, simili quindi alla serie Galaxy S25, ad accezione del bianco.
Per quanto riguarda le caratteristiche, dovremmo trovare il chipset Exynos 2400, migliore rispetto al 2400e dello scorso anno, seppur non in maniera significativa. Troveremo inoltre 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di memoria, oltre a una batteria da 4.900 mAh con ricarica cablata da 45W.
Altre informazioni
Stando ai leak delle scorse settimane, tra i miglioramenti più attesi dovremmo trovare un nuovo sensore frontale da 12 megapixel. Inoltre, il nuovo modello entry-level dovrebbe portare con sé un display con tecnologia LTPO, con cambiamenti significativi in termini di frequenza d'aggiornamento variabile, in un intervallo compreso tra 1 e 120 Hz in base alle esigenze. Ciò significa godere di maggiore efficienza energetica e autonomia.
Il dispositivo dovrebbe presentare anche un corpo più leggero con uno spessore di 7,8 millimetri e un peso pari a 190 grammi. Insomma, ormai manca poco all'annuncio del nuovo modello e potremo scoprire tutte le informazioni nel dettaglio.