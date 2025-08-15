I Samsung Galaxy S25 FE si mostrano nei render ufficiali: ecco tutti i colori

Dopo diverse voci e indiscrezioni, i Samsung Galaxy S25 FE si sono mostrati in alcuni render ufficiali diffusi nelle scorse ore. Le immagini sono state pubblicate da Android Headlines e sono state condivise anche alcune informazioni che confermano le recenti ipotesi. Vediamo quindi tutti i dettagli in merito.

Colori e caratteristiche Secondo quanto riportato da Android Headlines, il nuovo dispositivo dovrebbe arrivare entro la fine di settembre, periodo che combacia (più o meno) anche con l'arrivo dei nuovi iPhone. In ogni caso, dovrebbe esserci una conferenza stampa il 4 settembre, quindi è possibile che Samsung annunci il nuovo Galaxy S25 FE durante quell'occasione. Ovviamente vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più. Ad ogni modo, i colori saranno i seguenti: nero, blu navy, azzurro ghiaccio e bianco, simili quindi alla serie Galaxy S25, ad accezione del bianco. I render ufficiali Per quanto riguarda le caratteristiche, dovremmo trovare il chipset Exynos 2400, migliore rispetto al 2400e dello scorso anno, seppur non in maniera significativa. Troveremo inoltre 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di memoria, oltre a una batteria da 4.900 mAh con ricarica cablata da 45W.