Un leak svela le novità di Samsung Galaxy S25 FE, il futuro modello entry-level

Mentre gli occhi di tutto il mondo sono puntati su Samsung Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7 , emergono nuovi interessanti leak in merito a Samsung Galaxy S25 FE , il nuovo modello entry-level della recente serie top di gamma, con interessanti novità in merito al display e alla batteria utilizzata: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S25 FE: le specifiche trapelate da un leak

Secondo quanto riportato dal leak del portale Techmaniacs, Samsung Galaxy S25 FE potrebbe portare con sè un display con tecnologia LTPO, supporto che consentirebbe significativi passi in avanti in termini di frequenza d'aggiornamento variabile, in un intervallo compreso tra 1 e 120 Hz in base alle specifiche esigenze del momento. Questo cambiamento si traduce innanzitutto in un aumento significativo dell'efficienza energetica e dell'autonomia del dispositivo stesso.

Samsung Galaxy S25 FE

Novità attese anche per il design di Samsung Galaxy S25 FE, che per l'occasione dovrebbe presentare un corpo più snello e leggero del precedente, con uno spessore di 7,8 millimetri e un peso pari a 190 grammi, contro gli 8 millimetri di Samsung Galaxy S24 FE. Al suo interno troveremo il chip proprietario Exynos 2400, un leggero passo in avanti rispetto al chip Exynos 2400e implementato nel modello precedente, alimentato per l'occasione da una batteria da 4900 mAh, probabilmente con il supporto alla ricarica USB-C da 45 W di potenza. Lo stesso report suggerirebbe infine l'adozione di un sensore da 12 megapixel per la fotocamera frontale, anche se si tratta di specifiche ancor oggi non confermate.