TV Samsung più intelligenti con l'IA generativa: ecco quando arriva l'aggiornamento per l'assistente Bixby

Samsung si prepara a introdurre un aggiornamento significativo per i suoi televisori di fascia alta. I modelli Neo QLED, OLED, The Frame e QLED equipaggiati con l'ultima versione di Tizen OS riceveranno presto un Bixby rinnovato, basato su intelligenza artificiale generativa . La novità segna un passo avanti nella strategia del produttore coreano, che punta a trasformare i propri dispositivi in veri e propri centri intelligenti per la casa.

Le nuove funzioni IA

Samsung, in questa fase, sembra voler dimostrare come la televisione possa diventare un nodo centrale di un ecosistema connesso. Tra le funzioni annunciate, spicca l'integrazione con il sistema click to search, uno strumento che sui TV è in grado di riconoscere i contenuti in riproduzione, analizzando metadati e titoli per fornire informazioni aggiuntive in tempo reale. Si potranno così approfondire dettagli su programmi e film senza interrompere la visione, mentre la connessione con la piattaforma SmartThings permetterà a Bixby di controllare dispositivi domestici compatibili, semplificando la gestione di elettrodomestici e accessori collegati all'account Samsung.

L'assistente Bixby con IA generativa sui TV Samsung

L'aggiornamento non si esaurisce con l'assistente vocale. Samsung ha presentato Bixby come parte della più ampia iniziativa Vision AI, un progetto che mira a trasformare i TV in hub basati su intelligenza artificiale. Al momento, le funzioni disponibili sono limitate e comprendono, oltre a click to search, la traduzione automatica dei sottotitoli, caratteristica che nelle prove non ha ancora raggiunto un livello di affidabilità elevato.

Il nuovo Bixby più intelligente sarà disponibile sui televisori Samsung 2025, inclusi i modelli Neo QLED, OLED, The Frame e QLED, con l'ultimo aggiornamento di Tyzen OS. La distribuzione è partita dalla Corea del Sud, con una successiva espansione graduale negli altri mercati: il roll out negli Stati Uniti è iniziato il 4 agosto, e si espanderà in quattro paesi europei - ovvero Francia, Germania, Spagna e Italia - entro la fine di questo mese.

Una nuova versione di Vision AI è invece attesa per ottobre e verrà svelata durante l'IFA di Berlino, in programma a settembre. L'evento del 4 settembre sarà l'occasione per scoprire quali ulteriori applicazioni Samsung intende introdurre, e come queste andranno a integrarsi con i dispositivi esistenti. Questa versione evoluta di Vision AI sarà disponibile tramite il programma di aggiornamento gratuito di Tizen OS di Samsung, della durata di 7 anni, che garantisce miglioramenti software continui e supporto a lungo termine.

Intanto Samsung presenta un monitor 4K curvo con un formato particolare: specifiche e prezzo dell'Odyssey G7 G75F.