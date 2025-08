Nintendo Switch 2 in piena estate rischia di scaldarsi troppo: Nintendo dà l'allarme

Il suggerimento di Nintendo sull'uso di Switch 2 in estate

Nintendo ha ricordato i fan che Nintendo Switch 2 deve operare all'interno di una delta di temperature compreso da 5 e 35 gradi Celsius. Aggiunge che bisogna "fare attenzione quando la si usa all'esterno".

Va detto che non è una novità: al di là del senso comune (tutti sappiamo che gli oggetti elettronici si scaldano durante l'utilizzo e non amano stare ad alte temperature perché non possono dissipare efficacemente), c'è da dire che il discorso è lo stesso con Nintendo Switch.

Nintendo aveva infatti indicato la stessa cosa per il precedente modello di console nel luglio 2022, quando aveva fatto molto caldo. In generale, verificate che la console non si scaldi troppo mentre state giocando (facile se l'avete in mano, un pelo più complicato se la usate in versione docked). Cercate di tenerla in un posto ventilato e con le bocchette di ventilazione assolutamente non coperte.

In caso di surriscaldamento, la console è in grado di percepire il problema e spegnersi in un istante così da evitare ulteriore aumento di temperatura, ma è sempre meglio non tentare la sorte. Segnaliamo poi che Nintendo ha aperto un sondaggio per capire se odiate veramente le schede con chiave di gioco e altri formati.