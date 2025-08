Un trailer di Virtua Fighter New Project mostra le prime sequenze di gameplay

Durante l'EVO 2025, Sega ha svelato le prime vere sequenze di gameplay di New Virtua Fighter Project, il nuovo picchiaduro 3D sviluppato dal team celebre per la serie Yakuza / Like a Dragon.

Il filmato mostra un combattimento ambientato nell'arena di addestramento tra Akira e Stella, una nuova arrivata nel roster della serie (da non confondere con Sarah Bryant, nonostante le somiglianze a livello estetico). Il trailer mette in risalto la notevole fluidità delle animazioni e la precisione millimetrica delle hitbox. In una scena, ad esempio, Stella manca per un soffio un calcio basso mentre Akira esegue un Kip Up (il classico "colpo di reni" per rialzarsi velocemente da terra).