Sega potrebbe cancellare il nuovo Virtua Fighter se non raggiungerà la qualità desiderata

Alla fine dello scorso anno Sega ha annunciato un nuovo Virtua Fighter realizzato da Ryu Ga Gotoku Studio, il team dietro alla serie Yakuza / Like a Dragon. Svelato con il nome in codice di "New Virtua Fighter Project", si tratta del primo capitolo principale da quasi vent'anni a questa parte, considerando che Virtua Fighter 5 è uscito nel 2006.

Stando alle parole del boss di RGG Studio, Masayoshi Yokoyama, gli sviluppatori e la compagnia giapponese hanno aspettative altissime per il nuovo capitolo, al punto che potrebbero persino decidere di interrompere e abbandonare il progetto qualora non raggiungesse gli standard qualitativi prefissati.