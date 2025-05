Virtua Fighter Direct 2025 Spring ha una data e un orario: vedremo le novità sulla serie picchiaduro

Sono anni densi di ritorni per tante saghe che per lungo tempo sono state in pausa o hanno avuto solo capitoli minori all'appello. SEGA ad esempio sta lavorando a un nuovo capitolo di Virtua Fighter per riportare la serie al centro dell'attenzione.

Dobbiamo però ancora vedere qualcosa di concreto a riguardo: per fortuna la compagnia giapponese ha confermato che preso potremo vedere nuovi dettagli sulla serie.