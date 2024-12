Un nuovo Virtua Fighter è stato annunciato con un primo trailer, sviluppato dal team di Like a Dragon

Sega ha presentato a sorpresa un nuovo capitolo della celebre serie Virtua Fighter, al momento identificato con il nome provvisorio di New Virtua Fighter Project e ancora in forma preliminare, ma con la particolarità di essere sviluppato dal team di Like a Dragon, il Ryu Ga Gotoku Studio.

Il nuovo Virtua Fighter è stato annunciato con un primo teaser trailer di presentazione, che ha mostrato qualcosa della nuova grafica anche se si tratta ancora di un teaser piuttosto vago, ma considerando la serie non c'è bisogno di grandi presentazioni per imporsi all'attenzione.

Si tratta dunque del ritorno di una delle serie iconiche nel genere picchiaduro, in questo caso ovviamente con una base tecnologica completamente nuova ed evoluta, come possiamo vedere anche dal primo video.