Helldivers 2 Omens of Tyranny è il nuovo aggiornamento ed è già disponibile a sorpresa, con una nuova fazione

Ai The Game Awards 2024, è stato mostrato Helldivers 2 Omens of Tyranny , il nuovo aggiornamento maggiore disponibile da ora su PC e PS5.

Il trailer di Helldivers 2

Helldivers 2 prosegue quindi il proprio cammino riproponendo una fazione che era presente nel primo videogioco, ovviamente in una nuova versione visto che ora si tratta di uno sparatutto in terza persona e non di uno sparatutto isometrico.

I giocatori possono quindi ora scaricare il nuovo aggiornamento e lanciarsi nelle avventure cooperative online contro i nuovi nemici. Ovviamente alcuni contenuti mostrati nel trailer (come precisato in una didascalia) sono legati alla progressione.

La descrizione ufficiale recita: "Gli avvistamenti, le voci, le teorie di cospirazione. Erano tutte vere. L'antica civiltà degli Illuminati è tornata dall'estinzione! Difendere nuove colonie! Affrontare nuovi nemici! Prendete il volante, o la pistola montata, della vostra dolce FRV e lanciatevi in nuovi emozionanti livelli di guerra urbana su PS5 e PC."