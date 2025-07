Perché Helldivers 2 su Xbox? Sony "valuterà caso per caso" per i live service

Lo youtuber Julien Chieze, che pubblica video in francese, ha chiesto a Sony PlayStation perché ha deciso di convertire Helldivers 2 per Xbox Series X e S. La risposta ufficiale ricevuta, ha spiegato che saranno fatte valutazioni caso per caso, nell'ambito dell'offerta di live service della compagnia.

L'obiettivo è quello di espandere le vendite, dichiaratamente per avere una base utenti maggiore, fondamentale per la sopravvivenza a lungo termine di questi giochi.