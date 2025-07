Gears of War su PlayStation, Helldivers 2 su Xbox. È finita la guerra fredda?

Futuro che si è fatto già in parte presente e che il 26 agosto compirà un ulteriore passo in avanti con l'arrivo di Gears of War su PlayStation 5 ed Helldivers 2 su Xbox S/X .

PlayXbox

Vedere i giochi Microsoft Game Studios su PlayStation non è più una novità, ma questa apertura non aveva ancora riguardato quelle che sono le più grandi bandiere del mondo Xbox, Halo e Gears. Quello che arriverà su PlayStation e non solo, non è un nuovo gioco, ma la versione Reloaded/Remastered della prima avventura di Marcus Fenix, quindi si tratta di un'operazione in tono minore ma ugualmente capace di fare un certo rumore. Gears of War è un gioco che in Europa, ben più di Halo, ha caratterizzato gli anni migliori di Xbox, e vederlo su PlayStation non può non colpire perché è l'impossibile che diventa realtà, a tutti gli effetti un evento.

I giochi Microsoft appaiono da tempo anche su altre piattaforme, persino su Nintendo Switch

Helldivers 2 su Xbox è invece una prima volta assoluta: per la serie, per gli sviluppatori e per PlayStation come publisher su una console Microsoft. MLB The Show, il gioco di baseball sviluppato dai San Diego Studios di Sony, arriva già da tempo puntualmente anche su Xbox, ma pubblicato da altri, Destiny era già lì quando Sony ha comprato Bungie. Nel caso di Helldivers 2, invece, assisteremo a una pubblicazione diretta e non di un titolo sportivo e abbastanza di nicchia, ma di un'esperienza da record. Helldivers 2 è il gioco che ha venduto più copie nel minor tempo nella storia di PlayStation: dodici milioni di copie in dodici settimane. Il merito di questi numeri vanno soprattutto a Steam, è infatti su PC che "risiedono" la maggior parte dei suoi giocatori.