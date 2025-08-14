Clair Obscur: Expedition 33 è stato completato senza mai schivare o parare alla difficoltà massima

In realtà però è possibile finire l'intero gioco senza schivare o parare , anche alla difficoltà massima: lo ha dimostrato un famoso YouTuber, ymfah , ai suoi 1,19 milioni di iscritti.

Clair Obscur: Expedition 33 è un gioco di ruolo a turni con una significativa componente d'azione, in quanto nel cuore del suo sistema di combattimento c'è la necessità di utilizzare le schivate e le parate per evitare i danni ed eseguire contrattacchi. Non tutti però sono particolarmente a proprio agio con i tempismi ristretti richiesti dal gioco, soprattutto se si vuole giocare a difficoltà massima .

Il video di Clair Obscur: Expedition 33 di ymfah

Il video dura un'ora e ventitré minuti, quindi non possiamo ovviamente farvi un riassunto completo, ma in linea di massima ci sono svariate strategie che vengono sfruttate dal content creator, che è specializzato in questo tipo di sfide estreme.

Prima di tutto, in alcuni casi molto semplicemente una delle strategie è diventare più potenti, ma in generale ymfah evita di perdere tempo a livellare a ripetizione in quanto è la soluzione più noiosa da vedere: mostra piuttosto dove è possibile andare a recuperare equipaggiamenti che danno grandi bonus e crea strategie basata sul subire i danni. Spesso sfrutta Lune e Sciel come curatrici con lo scopo di rimanere in salute, mentre Maelle, con grande difesa e la posa più potente subito attiva, fa danno enormi ai nemici nel corso dell'avventura.

Mostra anche una strategia che funziona con Verso al livello 1 senza potenziamenti alle statistiche: in pratica è possibile permettergli di eseguire un gran numero di attacchi, caricare le mosse speciali al massimo e usare quella di livello 3 per dargli una resurrezione; dopo di che, con alcuni Picto è possibile permettergli di agire per primo dopo la resurrezione per permettergli di ripetere da capo la strategia. Gli unici limiti sono i nemici che sono in grado di togliere dal combattimento i nostri personaggi senza fare loro danno e i nemici che assorbono i danni elettrici, poiché l'arma necessaria per questa strategia trasforma ogni danno in elettrico.

Nel video vengono poi mostrati modi incredibili per arrampicarsi nelle arene e aggirare i boss così da tornare successivamente con un team più forte per sconfiggerli. In conclusione, ricordiamo che l'arte di Clair Obscur Expedition 33 è in prenotazione su Amazon "per coloro che verranno dopo".