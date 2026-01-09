Ken il Guerriero è in arrivo in Fatal Fury: City of the Wolves? Un teaser trailer sembra confermarlo

SNK ha pubblicato un misterioso teaser trailer animato che lascia intuire una possibile collaborazione tra Fatal Fury: City of the Wolves e Ken il Guerriero, il leggendario manga di Buronson e Tetsuo Hara diventato un'icona degli anni '80.

Il filmato, caricato sul canale YouTube dell'azienda senza alcun titolo, mostra un ragazzo e una ragazza inermi mentre stanno per essere assaliti da due banditi. A salvarli interviene una figura misteriosa che neutralizza uno degli aggressori con una semplice pressione dell'indice sulla fronte, una tecnica che ricorda la Sacra Scuola di Hokuto. Non solo, gli effetti sonori, il design dei banditi e persino l'enigmatico personaggio, di cui si intravedono solo una gamba e un braccio, richiamano in modo evidente l'immaginario di Ken il Guerriero.