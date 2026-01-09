0

Ken il Guerriero è in arrivo in Fatal Fury: City of the Wolves? Un teaser trailer sembra confermarlo

Ken il Guerriero e alcuni personaggi storici dei giochi di SNK potrebbero arrivare in Fatal Fury: City of the Wolves con la Stagione 2.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   09/01/2026
Un fotogramma dal misterioso teaser di SNK apparentemente legato a Ken il Guerriero
Fatal Fury: City of the Wolves
SNK ha pubblicato un misterioso teaser trailer animato che lascia intuire una possibile collaborazione tra Fatal Fury: City of the Wolves e Ken il Guerriero, il leggendario manga di Buronson e Tetsuo Hara diventato un'icona degli anni '80.

Il filmato, caricato sul canale YouTube dell'azienda senza alcun titolo, mostra un ragazzo e una ragazza inermi mentre stanno per essere assaliti da due banditi. A salvarli interviene una figura misteriosa che neutralizza uno degli aggressori con una semplice pressione dell'indice sulla fronte, una tecnica che ricorda la Sacra Scuola di Hokuto. Non solo, gli effetti sonori, il design dei banditi e persino l'enigmatico personaggio, di cui si intravedono solo una gamba e un braccio, richiamano in modo evidente l'immaginario di Ken il Guerriero.

Ken il Guerriero vs Cristiano Ronaldo?

Nelle scorse settimane SNK aveva già pubblicato altri teaser animati simili: uno dedicato a Wolfgang Krauser, storico antagonista di Fatal Fury 2, e un altro apparentemente legato a Robert Garcia e Mr. Karate, personaggi ricorrenti nei giochi SNK. L'ipotesi più accreditata è che si tratti di indizi sui personaggi in arrivo con la Stagione 2 di Fatal Fury: City of the Wolves, prevista per la fine di gennaio.

La storia di Fatal Fury viene ripercorsa in un trailer per i 34 anni della serie La storia di Fatal Fury viene ripercorsa in un trailer per i 34 anni della serie

Va comunque precisato che, nel caso di Ken il Guerriero, il teaser potrebbe anche anticipare un semplice crossover cosmetico, ovvero costumi o oggetti a tema senza l'introduzione di un personaggio giocabile. Per ora, insomma, non resta che attendere comunicazioni ufficiali.

