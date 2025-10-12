Joe Higashi è pronto a combattere in Fatal Fury: City of the Wolves

SNK ha annunciato la disponibilità di Joe Higashi nel picchiaduro a incontri Fatal Fury: City of the Wolves . Può essere acquistato come parte del Season Pass 1 e segna un ritorno storico per la serie, considerando che è uno dei personaggi che componevano il trio originale del primissimo Fatal Fury.

Higashi

Più nel dettaglio, Higashi è un campione di Muay Thai che fece il suo debutto insieme a Terry e Andy Bogard nel 1991, diventando uno dei personaggi più riconoscibili della serie per generazioni e apparendo in innumerevoli seguiti e spin off, compresi i The King of Fighters.

Ora, 26 anni dopo la sua ultima apparizione in un Fatal Fury, Fatal Fury: Wild Ambition del 1999 per PlayStation, Joe fa il suo ritorno come personaggio giocabile. Negli anni passati dai suoi primi combattimenti, Higashi è diventato famoso e ha deciso di darsi al cinema, con un film biografico chiamato The Legend of Joe (diretto nientemeno che da Cheng Sinzan), già in produzione a South Town; Joe immagina persino un piccolo ruolo per la sua allieva prediletta Preecha, le cui recenti vittorie in diversi tornei lo hanno reso fiero.

Quindi, nella modalità Arcade, vedremo Joe e il veterano Cheng Sinzan si lanciano nella realizzazione del grande film The Legend of Joe, ispirato alla movimentata vita del maestro di Muay Thai, mentre in Episodes of South Town lo vedremo esplorare la città mentre ripercorre i ricordi del suo primo incontro con la pupilla Preecha.

Per il resto, vi ricordiamo che Fatal Fury: City of the Wolves è disponibile ora per PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4 e PC tramite Steam ed Epic Games Store.