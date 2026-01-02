Un nuovo Deus Ex non arriverà nel 2026 perché "le persone che ne hanno il controllo sono degli psicopatici"

Un nuovo Deus Ex arriverà? Difficile dirlo, ma di certo non sarà pubblicato nel corso del 2026, almeno stando a quanto detto da Elias Toufexis, doppiatore di Adam Jensen ovvero il protagonista di Deus Ex Human Revolution e Mankind Divided.

Cosa ha detto il doppiatore di Adam Jensen

L'informazione è stata condivisa tramite Twitter, nel quale ha celebrato i giochi ai quali ha lavorato, nascondendo però tre titoli su quattro (l'unico visibile è Marathon di Bungie) poiché ancora non annunciati.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il commento su Deus Ex è arrivato in un secondo messaggio e recita, in traduzione: "Niente Deus Ex perché le persone che ne hanno il controllo sono degli psicopatici". La precisazione sul fatto che nessuno dei progetti è un Deus Ex è praticamente doverosa, visto che vari fan della serie seguono Toufexis e avrebbero subito speculato a riguardo.

Il commento su chi ne è a capo fa invece capire che il doppiatore è un fan di Adam Jensen e di Deus Ex e si sente frustrato dal fatto che dopo quasi dieci anni ancora non è in arrivo un nuovo titolo. Per quanto riguarda chi ha il possesso dell'IP, attualmente Deus Ex è in mano a Embracer, alla quale è stata venduta insieme a Tomb Raider e Thief, insieme allo studio di sviluppo Eidos Montreal, precedentemente di proprietà di Square Enix.

È in arrivo anche la Deus Ex Remastered che però è stata rinviata a data da destinarsi dopo le critiche dei fan.