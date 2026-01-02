13

Un nuovo Deus Ex non arriverà nel 2026 perché "le persone che ne hanno il controllo sono degli psicopatici"

Deus Ex tornerà prima o poi con un nuovo capitolo? Secondo il doppiatore di Adam Jensen, non dobbiamo aspettarcelo nel 2026 perché "le persone che ne hanno il controllo sono degli psicopatici".

NOTIZIA di Marie Armondi   —   02/01/2026
Adam Jensen di Deus Ex
Deus Ex: Human Revolution
Deus Ex: Human Revolution
News Video Immagini

Un nuovo Deus Ex arriverà? Difficile dirlo, ma di certo non sarà pubblicato nel corso del 2026, almeno stando a quanto detto da Elias Toufexis, doppiatore di Adam Jensen ovvero il protagonista di Deus Ex Human Revolution e Mankind Divided.

Il motivo, a suo dire, è che le persone a capo del franchise sono "degli psicopatici".

Cosa ha detto il doppiatore di Adam Jensen

L'informazione è stata condivisa tramite Twitter, nel quale ha celebrato i giochi ai quali ha lavorato, nascondendo però tre titoli su quattro (l'unico visibile è Marathon di Bungie) poiché ancora non annunciati.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Il commento su Deus Ex è arrivato in un secondo messaggio e recita, in traduzione: "Niente Deus Ex perché le persone che ne hanno il controllo sono degli psicopatici". La precisazione sul fatto che nessuno dei progetti è un Deus Ex è praticamente doverosa, visto che vari fan della serie seguono Toufexis e avrebbero subito speculato a riguardo.

Eidos Montreal è stata colpita da altri licenziamenti: Deus Ex e Legacy of Kain tra i progetti cancellati? Eidos Montreal è stata colpita da altri licenziamenti: Deus Ex e Legacy of Kain tra i progetti cancellati?

Il commento su chi ne è a capo fa invece capire che il doppiatore è un fan di Adam Jensen e di Deus Ex e si sente frustrato dal fatto che dopo quasi dieci anni ancora non è in arrivo un nuovo titolo. Per quanto riguarda chi ha il possesso dell'IP, attualmente Deus Ex è in mano a Embracer, alla quale è stata venduta insieme a Tomb Raider e Thief, insieme allo studio di sviluppo Eidos Montreal, precedentemente di proprietà di Square Enix.

È in arrivo anche la Deus Ex Remastered che però è stata rinviata a data da destinarsi dopo le critiche dei fan.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Un nuovo Deus Ex non arriverà nel 2026 perché "le persone che ne hanno il controllo sono degli psicopatici"