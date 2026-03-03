Resident Evil 4 non è più protetto da Enigma, Capcom lo ha rimosso

Capcom ha rimosso il DRM Enigma dalla versione PC di Resident Evil 4, in seguito a molteplici segnalazioni secondo cui il nuovo sistema di protezione peggiorava le prestazioni del gioco rispetto al già criticato Denuvo, presente in precedenza.
In questo momento, dunque, il remake del quarto capitolo della serie survival horror è privo di protezioni antipirateria: un compromesso che la casa giapponese ha ritenuto accettabile, alla luce di quanto accaduto e a ormai tre anni dal lancio.
Le immancabili analisi tecniche in arrivo confermeranno probabilmente un sostanziale miglioramento delle performance legato appunto alla rimozione della tecnologia DRM, ampiamente criticata anche e soprattutto dalle testate specializzate.
Secondo l'analisi di Digital Foundry, ad esempio, l'adozione di Enigma causava cali prestazionali fino al 40% ed entrava in conflitto con alcune mod essenziali per la versione PC di Resident Evil 4.
Non è la prima volta che accade
A ben vedere, non è la prima volta che Capcom si trova in una situazione del genere: un paio di anni fa ha rimosso dil DRM Enigma da Resident Evil: Revelations e anche lì la decisione è stata presa in seguito al montare delle polemiche da parte degli utenti.
Inoltre, la casa giapponese negli ultimi mesi ha rimosso Denuvo da diversi suoi titoli, fra cui Onimusha 2: Samurai's Destiny, Monster Hunter Rise, Monster Hunter Stories 3: Wings of Ruin e Resident Evil Village. Inoltre, il medesimo trattamento è stato riservato in precedenza a Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.