Resident Evil 4 non è più protetto da Enigma, Capcom lo ha rimosso

In questo momento, dunque, il remake del quarto capitolo della serie survival horror è privo di protezioni antipirateria : un compromesso che la casa giapponese ha ritenuto accettabile, alla luce di quanto accaduto e a ormai tre anni dal lancio.

Non è la prima volta che accade

A ben vedere, non è la prima volta che Capcom si trova in una situazione del genere: un paio di anni fa ha rimosso dil DRM Enigma da Resident Evil: Revelations e anche lì la decisione è stata presa in seguito al montare delle polemiche da parte degli utenti.

Inoltre, la casa giapponese negli ultimi mesi ha rimosso Denuvo da diversi suoi titoli, fra cui Onimusha 2: Samurai's Destiny, Monster Hunter Rise, Monster Hunter Stories 3: Wings of Ruin e Resident Evil Village. Inoltre, il medesimo trattamento è stato riservato in precedenza a Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.