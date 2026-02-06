Il nuovo DRM di Resident Evil 4 peggiora le prestazioni su PC, in tanti rimpiangono Denuvo

Capcom ultimamente sta perdendo colpi, quantomeno su PC. Recentemente aveva fatto una mossa molto apprezzata dalla comunità: rimuovere Denuvo dal remake di Resident Evil 4 . Come saprete, il famigerato DRM non è molto apprezzato dai PCisti, che lo considerano foriero di problemi prestazionali e di altri fastidi che tollerano poco. Peccato che lo abbia sostituito con il DRM Enigma , che pare decisamente più distruttivo per quanto riguarda le prestazioni, tanto da far rimpiangere l'altro.

Frame rate dimezzato

Secondo un video pubblicato sul canale YouTube ItalicMaze, Resident Evil 4 Remake ora gira a metà del frame rate sul suo PC con Ryzen 5 5600 e RX 7600.

Che sia un caso isolato? Vi starete giustamente chiedendo. La risposta è un secco no, perché i casi segnalati sono davvero moltissimi e non ignorabili. Ad esempio i possessori di Steam Deck hanno registrato cali del 20-30% nel frame rate, una quantità davvero consistente che peggiora non poco l'esperienza di gioco.

Le segnalazioni sono troppe per essere casuali e i video report vanno moltiplicandosi, mostrando risultati abbastanza impietosi per il nuovo DRM.

Inoltre, alcuni giocatori su vari social affermano che il titolo ora utilizza più VRAM, tanto per gettare benzina sul fuoco. Tutti questi problemi stanno trovando sfogo nelle recensioni di Steam, le ultime delle quali sono per la maggior parte negative (dovete considere quelle pubblicate dal 3 febbraio, data di avvicendamento dei DRM).

Insomma, Capcom, dopo aver finalmente migliorato le prestazioni di Monster Hunter Wilds con l'ultima patch, ha trovato subito il modo per farsi attaccare di nuovo per le carenze tecniche dei suoi titoli e per la scarsa considerazione di questione cui gli utenti tangono moltissimo.