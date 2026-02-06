Todd Howard sa che c'è fame di Fallout 5 e rassicura: non abbiamo mai smesso di sviluppare Fallout

Il capo di Bethesda, Todd Howard , ha detto in uno speciale di Game Informer dedicato alla serie di percepire chiaramente l'ansia dei fan di sapere qualcosa di più su Fallout 5 , ansia cresciuta con il successo delle due stagioni della serie TV di Prime Video. Tuttavia, ha ribadito che i lavori sono in corso e che prima o poi arriveranno notizie. Purtroppo è più poi che prima, da quel che si è potuto capire.

Da anni, l'unica informazione confermata su Fallout 5 è che uscirà dopo The Elder Scrolls 6, un altro gioco di cui si sa pochissimo e che non ha ancora una data di uscita. In realtà non ha nemmeno un nome. Howard di suo è però ottimista: "Pensando a Fallout 76, non abbiamo mai smesso di sviluppare Fallout," ha dichiarato. "Abbiamo da molto tempo un team completo al lavoro sulla serie che è quella su cui continuiamo a lavorare di più, più di qualsiasi altra cosa. Ora, la maggior parte del nostro team interno è su The Elder Scrolls 6. Stiamo facendo anche altre cose legate a Fallout che non abbiamo ancora annunciato. Prima o poi arriverà il momento giusto."

Fallout 76 ha bloccato i lavori suoi nuovi capitoli della serie?

Insomma, sembra quasi che Fallout 76 abbia monopolizzato i lavori sulla serie, rallentando lo sviluppo del nuovo capitolo, visto che sta risucchiando da anni un intero team.

Comunque sia, Howard ammette di comprendere la frustrazione dei fan: "Sento questa sorta di ansia da parte dei fan, tipo: 'E cos'altro? Datemi di più!' Ma guardate, stiamo lavorando su diverse cose. E ci piace aspettare. Credo che arriverà il momento giusto per parlare del futuro di Fallout, e vogliamo che quei momenti siano speciali per i nostri fan."