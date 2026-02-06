Todd Howard sa che c'è fame di Fallout 5 e rassicura: non abbiamo mai smesso di sviluppare Fallout

Il capo di Bethesda, Todd Howard, ha detto in uno speciale di Game Informer dedicato alla serie di percepire chiaramente l'ansia dei fan di sapere qualcosa di più su Fallout 5, ansia cresciuta con il successo delle due stagioni della serie TV di Prime Video. Tuttavia, ha ribadito che i lavori sono in corso e che prima o poi arriveranno notizie. Purtroppo è più poi che prima, da quel che si è potuto capire.
Da anni, l'unica informazione confermata su Fallout 5 è che uscirà dopo The Elder Scrolls 6, un altro gioco di cui si sa pochissimo e che non ha ancora una data di uscita. In realtà non ha nemmeno un nome. Howard di suo è però ottimista: "Pensando a Fallout 76, non abbiamo mai smesso di sviluppare Fallout," ha dichiarato. "Abbiamo da molto tempo un team completo al lavoro sulla serie che è quella su cui continuiamo a lavorare di più, più di qualsiasi altra cosa. Ora, la maggior parte del nostro team interno è su The Elder Scrolls 6. Stiamo facendo anche altre cose legate a Fallout che non abbiamo ancora annunciato. Prima o poi arriverà il momento giusto."
Insomma, sembra quasi che Fallout 76 abbia monopolizzato i lavori sulla serie, rallentando lo sviluppo del nuovo capitolo, visto che sta risucchiando da anni un intero team.
Comunque sia, Howard ammette di comprendere la frustrazione dei fan: "Sento questa sorta di ansia da parte dei fan, tipo: 'E cos'altro? Datemi di più!' Ma guardate, stiamo lavorando su diverse cose. E ci piace aspettare. Credo che arriverà il momento giusto per parlare del futuro di Fallout, e vogliamo che quei momenti siano speciali per i nostri fan."