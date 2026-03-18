Gemini, ora potete collegare l'IA di Google a tutta la vostra vita gratis

Google ha deciso di ampliare l'accesso alla funzione Personal Intelligence, inizialmente disponibile solo tramite abbonamento, rendendola gratuita per tutti gli utenti negli Stati Uniti. La novità si inserisce nella strategia che punta a trasformare Gemini da semplice chatbot a strumento capace di comprendere il contesto quotidiano dell'utente. L'obiettivo è superare i limiti delle risposte generiche, introducendo un'interazione più aderente alle esigenze reali.

Al momento, però, la disponibilità è limitata agli utenti statunitensi e non include gli account Workspace destinati ad aziende e istituzioni educative. La scelta riflette una fase di test su larga scala prima di un'eventuale diffusione internazionale.