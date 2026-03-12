Sora, il generatore di video targato OpenAI, potrebbe arrivare presto direttamente all'interno di ChatGPT

OpenAI potrebbe presto integrare il proprio generatore video basato su intelligenza artificiale, Sora, direttamente all'interno di ChatGPT. Secondo diverse indiscrezioni riportate da The Information, l'azienda starebbe valutando l'idea di rendere la tecnologia di generazione video accessibile direttamente dal chatbot, ampliando così le funzionalità della piattaforma.
Attualmente Sora è disponibile solo tramite il proprio sito web o come applicazione standalone. Tuttavia, questa modalità di utilizzo non ha raggiunto la stessa popolarità del chatbot di OpenAI. L'integrazione con ChatGPT potrebbe quindi rendere la generazione video molto più accessibile a milioni di utenti, replicando in parte quanto avvenuto con la generazione delle immagini.
L'ecosistema di ChatGPT punta a rafforzarsi con Sora
Questa integrazione potrebbe rappresentare una strategia per rafforzare l'ecosistema di ChatGPT e attirare nuovi utenti. Allo stesso tempo, però, solleva anche nuove preoccupazioni legate alla diffusione dei cosiddetti deepfake, ovvero contenuti audiovisivi generati artificialmente che imitano persone reali o eventi storici.
Quando Sora è stato lanciato meno di un anno fa, alcuni utenti avevano già iniziato a creare video realistici ma controversi, tra cui deepfake di figure storiche come Martin Luther King oppure contenuti che utilizzavano materiale protetto da copyright.
Se la tecnologia venisse integrata direttamente in ChatGPT, la sua accessibilità aumenterebbe drasticamente e, di conseguenza, potrebbe crescere anche il numero di video manipolati o ingannevoli prodotti dagli utenti.
Sora e la sfida per la sicurezza di OpenAI
Un'altra sfida riguarda i sistemi di sicurezza implementati da OpenAI. Gli utenti spesso riescono a trovare modi per aggirare le limitazioni delle piattaforme di generazione AI, ad esempio modificando in modo creativo i prompt o cercando di rimuovere elementi identificativi come le filigrane che indicano che un contenuto è stato generato da un'intelligenza artificiale.
L'eventuale integrazione di Sora arriva inoltre in un momento di forte competizione nel settore dell'intelligenza artificiale. Integrare Sora in ChatGPT potrebbe quindi aiutare OpenAI a riconquistare parte degli utenti persi, anche se questa scelta potrebbe comportare costi più elevati per l'azienda e possibili cambiamenti nei modelli di prezzo del servizio.