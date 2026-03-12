Omdia: molto diffuso, anche tra gli over 45, l'utilizzo dello smartphone mentre guardano la TV

Una ricerca di Omdia mostra che il multitasking tra TV e smartphone cresce rapidamente tra gli adulti. Oltre il 52% dei 45-54enni guarda video sul telefono mentre segue la TV.

Una nuova ricerca pubblicata da Omdia evidenzia un cambiamento significativo nel modo in cui le persone consumano contenuti video. Il fenomeno del cosiddetto "second screen", ovvero l'utilizzo di uno smartphone o di un altro dispositivo mentre si guarda la televisione, non è più limitato alle generazioni più giovani. Sempre più utenti adulti stanno adottando abitudini di multitasking mediatico, dividendo la propria attenzione tra diversi schermi. Secondo i dati raccolti da Omdia, nel novembre 2025 il 52% degli spettatori statunitensi di età compresa tra i 45 e i 54 anni ha dichiarato di guardare clip video sul proprio smartphone mentre guarda la TV.

L'utilizzo dello smartphone come "second screen" è un fenomeno diffuso anche per i più maturi La crescita è evidente anche tra le fasce di età ancora più mature. Tra gli spettatori di età compresa tra i 55 e i 64 anni, il 35% afferma di utilizzare il telefono per guardare video mentre segue la televisione, rispetto al 20% rilevato tre anni prima. Questi dati dimostrano come il multitasking mediatico stia diventando una pratica sempre più diffusa anche tra il pubblico adulto. WhatsApp introduce gli account per minori gestiti dai genitori: controlli su chat, contatti e privacy I risultati sono stati presentati durante il Connected TV World Summit 2026 a Londra. Durante l'evento, Maria Rua Aguete, Senior Research Director di Omdia, ha sottolineato come il multitasking mediatico non sia più un fenomeno limitato agli under 34, ma rappresenti ormai un cambiamento strutturale nel modo in cui il pubblico consuma contenuti.