Super Meat Boy 3D ha una possibile data di uscita, in base al Nintendo eShop

È da un po' che non si sente parlare di Super Meat Boy 3D, gioco che di fatto non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma qualcosa del genere potrebbe essere emerso dall'eShop di Nintendo, sebbene la questione vada ancora presa con le pinze.
La sezione americana dello store interno di Nintendo riporta infatti che Super Meat Boy 3D dovrebbe uscire il 31 marzo 2026, che potrebbe effettivamente essere la data di uscita del gioco, considerando che era previsto per questo periodo.
Il fatto che risulti così vicina senza comunicazioni ufficiali da parte dello studio Team Meat e del publisher Headup Games rende però il tutto alquanto sospetto, dunque prendiamo l'informazione ancora come una voce di corridoio.
L'evoluzione in 3D è vicina?
Super Meat Boy 3D è il nuovo capitolo nella serie di action platform "brutali" da parte del Team Meat, che effetta in questo caso un'evoluzione sostanziale passando alla grafica in 3D, sebbene l'impostazione di gioco risulti ancora intermedia e legata alle dinamiche classiche.
Dopo essere stato annunciato per PC, PS5 e Xbox Series X|S nell'estate scorsa, abbiamo saputo solo di recente che Super Meat Boy 3D arriverà anche su Nintendo Switch 2, ma ancora senza una data di uscita precisa.
La data del 31 marzo riportata dall'eShop, riferendosi all'ultimo giorno del mese di marzo, potrebbe essere un placeholder relativo al primo trimestre del 2026, ma solitamente lo store Nintendo non adotta questo tipo di indicazioni.
A questo punto attendiamo eventuali informazioni ufficiali da parte di sviluppatori e publisher, con il gioco che potrebbe effettivamente essere in arrivo a breve.