Pokémon GO propone un evento a tema Pokopia: ecco le sfide e le ricompense

Pokémon GO sta ora celebrando l'arrivo di Pokémon Pokopia, l'esclusiva Nintendo Switch 2 da poco pubblicata con grande successo. Tramite una serie di nuove sfide, è possibile ottenere delle ricompense.
Vediamo tutti i dettagli confermati per Pokémon GO.
Le sfide di Pokémon GO a tema Pokémon Pokopia
Tutte le sfide di Pokémon GO sono disponibili fino al 16 marzo, precisamente fino alle 20:00 ora locale. Avremo accesso a una Ricerca a tempo, e 2 Sfide di collezione.
La Ricerca a tempo a tema Pokémon Pokopia chiede:
- Cattura 25 Pokémon - 10 caramelle Ditto
- Esplora 1 Km - un incontro con Pikachu
- Gira 10 PokéStops o Palestre - 5 Mega Ball
- Manda 5 regali agli amici - 3.000 Polvere di stelle
- Cattura 50 Pokémon - un incontro con Snorlax
- Esplora 2 Km - 10 Baccananas
- Gira 30 PokéStops o Palestre - 10 Caramelle rare
- Completa 15 obiettivi delle ricerche sul campo - un incontro con Tangrowth
- Cattura 75 Pokémon - un incontro con Ditto con berretto (con sfondo speciale)
- Esplora 3 Km - un incontro con Ditto con cappello (con sfondo speciale)
La ricompensa per il completamento di tutte le ricerche sul campo è 10.000 Punti esperienza e 10 adesivi di Pikachu Pokopia.
La Sfida di collezione 1 chiede invece di catturare Pikachu, Combee, Scyther e Zorua, per ottenere un Ditto con berretto (con sfondo speciale). Infine, la Sfida di collezione 2 propone Marill, Goomy, Hitmonchan e Sudowoodo per ottenere un Ditto con cappello (con sfondo speciale). Tutti questi Pokémon appariranno liberamente durante l'evento, quindi non dovrebbe essere troppo difficile trovarli.
Ricordiamo infine che ora potete visitare l'isola degli autori di Pokémon Pokopia: vi basta questo codice.