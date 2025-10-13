0

Pokémon GO elimina la Sfida settimanale perché blocca completamente il gioco di chi la completa

Pokémon GO è in un momento delicato e la settimana non è partita bene: la Sfida settimanale sta infatti bloccando completamente il videogioco, se viene completata. Il team l'ha rimossa e indaga.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   13/10/2025
Un serie di Pokémon nel gioco Pokémon GO in una foresta
Pokémon GO
Pokémon GO
Pokémon GO sta per proporre un nuovo aggiornamento che amplierà il livello massimo dei giocatori, funzionalità molto richiesta da chi gioca da anni e aveva oramai raggiunto il tetto massimo.

Mercoledì 15 ottobre i giocatori potranno passare dal livello 50 all'80, ma la settimana non è partita bene, visto che la nuova sfida settimanale sta creando problemi e spinge i fan a temere che anche l'aggiornamento del livello massimo avrà qualcosa che non va.

Il nuovo problema di Pokémon GO

Pokémon GO ha infatti proposto una sfida settimanale, ma l'ha rimossa nel giro di poche ore perché sta bloccando il gioco. La sfida consiste nel creare gruppi da quattro giocatori e catturare 500 Pokémon per ottenere delle ricompense. I giocatori che hanno portato a termine la sfida nell'arco di poche ore segnalano però che subito dopo il gioco non reagisce ai comandi.

Anche se la sfida è stata rimossa, i giocatori colpiti dal bug non possono giocare e quindi una soluzione più diretta e definitiva è attesa. Considerando però che tutto questo è successo 48 ore prima dell'arrivo dell'aumento del livello massimo, i fan sono comprensibilmente preoccupati che il tutto possa essere rimandato per assicurarsi che il gioco sia stabile e che tutti possano usufruire della novità.

Niantic ha quindi commentato la situazione sui social, scrivendo: "Allenatori, siamo a conoscenza di un problema che impedisce ad alcuni utenti di chiudere la finestra pop-up di completamento della sfida settimanale, impedendo loro di continuare a giocare. Abbiamo temporaneamente disattivato la funzione Sfida settimanale mentre indaghiamo sul problema. Condivideremo presto un aggiornamento."

Infine, vi segnaliamo che un cross-over con Leggende Pokémon Z-A è stato annunciato in Pokémon GO: ecco cosa otterrete.

